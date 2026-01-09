Les États-Unis raffineront et vendront jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien, selon Donald Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis raffineront et vendront jusqu'à 50 millions de barils de pétrole brut vénézuélien dans le cadre d'un nouvel accord avec le pays suite à l'éviction de l'ancien président Nicolas Maduro, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump.

Donald Trump a fait ces commentaires lors d'une réunion entre de hauts responsables de l'administration et des dirigeants de certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde.