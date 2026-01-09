 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis raffineront et vendront jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien, selon Donald Trump
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 21:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis raffineront et vendront jusqu'à 50 millions de barils de pétrole brut vénézuélien dans le cadre d'un nouvel accord avec le pays suite à l'éviction de l'ancien président Nicolas Maduro, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump.

Donald Trump a fait ces commentaires lors d'une réunion entre de hauts responsables de l'administration et des dirigeants de certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
162,645 USD NYSE +2,13%
CONOCOPHILLIPS
98,860 USD NYSE +0,13%
ENI
16,066 EUR MIL +2,14%
EXXON MOBIL
124,615 USD NYSE +1,39%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,537 USD NYSE +1,13%
MARATHON PETRO
177,330 USD NYSE +0,12%
Pétrole Brent
63,12 USD Ice Europ +0,67%
Pétrole WTI
58,91 USD Ice Europ +0,91%
SHELL
2 642,750 GBX LSE +3,15%
VALERO ENERGY
185,606 USD NYSE -3,01%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank