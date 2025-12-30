Les États-Unis publient une proclamation sur l'accord commercial avec Israël

La Maison Blanche a publié lundi une proclamation concernant l'adoption d'un pacte américano-israélien sur le commerce des produits agricoles et d'autres objectifs.