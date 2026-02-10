Les États-Unis proposent de renforcer les exigences "Buy America" pour les stations de recharge de VE financées par le gouvernement

Le ministère américain des Transports a déclaré mardi qu'il proposait d'augmenter le contenu américain des stations de recharge de véhicules électriques financées par le gouvernement fédéral de 55 % à jusqu'à 100 % et d'exiger qu'elles soient produites aux États-Unis, ce qui pourrait constituer un obstacle important à l'utilisation des fonds. En 2023, l'administration Biden a accepté de renoncer à certaines exigences "Buy America" pour les stations de recharge de véhicules électriques financées par le gouvernement dans le cadre du programme de 5 milliards de dollars destiné à financer ces stations.

La proposition - d'abord rapportée par Reuters - prendrait effet immédiatement une fois que les changements seraient finalisés. L'USDOT estime que les fabricants ont la capacité de produire des chargeurs de véhicules électriques dans des installations américaines, ce qui "protégera les Américains des composants de chargeurs de véhicules électriques fabriqués à l'étranger qui utilisent des technologies présentant des vulnérabilités en matière de cybersécurité".

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que l'augmentation des exigences en matière de contenu "renforcera la fabrication nationale, créera de nouveaux emplois américains, rendra les entreprises américaines plus compétitives et répondra à d'éventuelles préoccupations en matière de sécurité nationale".

Sous l'administration Biden, l'Administration fédérale des autoroutes de l'USDOT a renoncé aux exigences de contenu américain pour l'acier, le fer et les matériaux de construction des stations de recharge pour véhicules électriques, ce qui, selon certains républicains, reviendrait à faire subventionner par les contribuables américains des produits fabriqués en Chine.

UN JUGE SE PRONONCE CONTRE L'ADMINISTRATION TRUMP

Le mois dernier, la juge de district américaine Tana Lin a jugé que l'administration du président Donald Trump avait illégalement suspendu le financement accordé pour soutenir l'expansion de l'infrastructure des chargeurs de véhicules électriques, ce qui constitue une victoire pour 20 États dirigés par des démocrates qui avaient intenté une action en justice à ce sujet.

Les États ont poursuivi l'USDOT après qu'il a suspendu en février un programme d'infrastructure de chargeurs de véhicules électriques promulgué par le Congrès en 2021 sous la présidence du démocrate Joe Biden.

Duffy a déclaré que l'USDOT avait mis à jour les directives relatives à la recharge des véhicules électriques et facilité la construction de chargeurs par les États, ce qui a permis de doubler le nombre de ports de recharge construits sous l'administration Biden. "Si le Congrès veut que ces chargeurs soient construits, c'est que nous donnons la priorité à l'Amérique", a déclaré Duffy.

Peu après la prise de fonction de Duffy, l'USDOT a suspendu le National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program, doté de 5 milliards de dollars, qui faisait partie de l'Infrastructure Investment and Jobs Act (loi sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois) que Biden avait promulgué en 2021.

L'administration Trump a mené des politiques visant à stimuler la vente de véhicules à essence et à réduire les incitations aux VE pour les constructeurs automobiles et les consommateurs.

Un projet de loi de financement approuvé en janvier par le Congrès a réorienté 879 millions de dollars de fonds approuvés par Biden pour le réseau de recharge des VE vers d'autres priorités en matière d'infrastructures.