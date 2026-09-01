Les États-Unis prônent une approche de non-intervention en matière de réglementation de l'IA lors de la réunion du G20 sur les technologies

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(Ajout des “Principes de Caroline” et de la Chine aux paragraphes 3-4 et 6)

* Les États-Unis vont faire pression sur les membres du G20 pour s'opposer à la création de nouveaux organismes de contrôle de l'IA, selon un responsable de la Maison Blanche

* Les grandes entreprises américaines spécialisées dans l’IA tireraient profit d’un manque de réglementation

* Samuel Altman, d'OpenAI, et Jensen Huang, de Nvidia, rejoindront les délégués en Caroline du Nord mercredi

par Courtney Rozen et JC Whittington

Les États-Unis ont exhorté mardi les membres du G20 à adopter une approche non interventionniste en matière de réglementation de l'IA et à éviter de créer des règles pour cette technologie lors d’un rassemblement de géants du secteur et de ministres du Commerce en Caroline du Nord.

Les objectifs des États-Unis rejoignent largement la philosophie des plus grandes entreprises mondiales du secteur de l’IA, qui sont presque toutes américaines. Celles-ci souhaitent une réglementation moins stricte à l’échelle mondiale pour leurs activités en pleine expansion, ou bien pouvoir influencer l’élaboration des règles au fur et à mesure de leur rédaction. Les exigences du gouvernement fédéral pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissaient la mise sur le marché de nouveaux modèles ou incitaient les entreprises à modifier les performances de leurs produits pour répondre à des préoccupations en matière de sécurité.

Michael Kratsios, conseiller américain en matière de technologie, qui co-organise cette réunion de deux jours, a plaidé pour que les pays adoptent les “Principes de Caroline”. Les pays signataires se sont engagés à éviter d’élaborer des réglementations entièrement nouvelles pour l’IA, et à se concentrer plutôt sur l’élaboration de règles applicables à des situations “inédites” impliquant cette technologie, a-t-il déclaré aux responsables du G20 lors d’un discours mardi matin.

Le gouvernement chinois a signé ces principes, a-t-il déclaré aux journalistes mardi après-midi. Il n’a pas fourni de copie du document. L’ambassade de Chine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Les décideurs politiques n’ont pas besoin d’aborder chaque innovation de manière isolée et ne devraient pas traiter chaque technologie émergente comme un problème politique sans précédent”, a déclaré M. Kratsios dans son discours prononcé le matin devant les délégués.

Le ministre chinois de la Science et de la Technologie, Yin Hejun, représentait le Parti communiste chinois lors de cette réunion. M. Kratsios a déclaré aux journalistes qu’il avait eu une “excellente” rencontre bilatérale avec son homologue chinois.

LES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

Demis Hassabis de Google DeepMind , Mark Zuckerberg de Meta et Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , se sont adressés aux participants par vidéoconférence mardi.

Demis Hassabis a appelé les responsables du G20 à mettre en place des tests de sécurité pour les systèmes d’IA.

M. Zuckerberg a déclaré que les pays ne devaient pas restreindre les modèles d’IA à poids ouvert. Les modèles d’IA à poids ouvert sont des systèmes dont les éléments fondamentaux sont accessibles au public. Ces dernières semaines, M. Zuckerberg a tenté de positionner son entreprise comme un leader dans le domaine des modèles à poids ouvert, et des restrictions pourraient freiner ses ambitions.

Musk a critiqué la réglementation technologique de l’Union européenne, affirmant que la politique de l’UE “freine le progrès” des entreprises. Il a également exhorté les dirigeants hors de Chine à développer de nouvelles sources d’énergie pour alimenter les centres de données. Les débats autour des centres de données sont devenus un enjeu politique majeur aux États-Unis à l’approche des élections de mi-mandat de 2026, leur développement influençant l’attitude des électeurs à l’égard des candidats.

Un groupe d’experts des Nations unies a récemment averti que les progrès de l’IA devancent la compréhension scientifique et les politiques gouvernementales. Des événements récents, notamment un piratage déclenché par un agent OpenAI rebelle qui a compromis l’infrastructure de la société d’IA Hugging Face, ont renforcé les inquiétudes quant au degré de surveillance exercé par les principales entreprises d’IA sur les tests de leurs produits. Les agents d’IA sont des programmes fonctionnant avec un minimum de supervision humaine.

LES ÉTATS-UNIS FONT FACE À UNE MENACE CROISSANTE LIÉE AUX PROGRÈS DE LA CHINE EN MATIÈRE D'IA

Les dirigeants du G20 se réunissent à un moment clé du développement du secteur de l’IA et du débat mondial sur la manière de le réguler, alors que les États-Unis font face à une menace croissante de la part de la Chine dans la course à la suprématie en matière d’IA.

Les modèles d’IA “open-weight” chinois gagnent en performances par rapport aux systèmes propriétaires des géants américains de l’IA tels qu’Anthropic et OpenAI. Ces modèles de fabrication chinoise gagnent du terrain auprès des entreprises américaines, ce qui représente également un risque potentiel pour la sécurité si les dirigeants du pays décidaient d’intervenir.

“Il est désormais d’autant plus urgent pour cette administration de veiller à ce que le reste du monde reste au sein de l’écosystème technologique américain et ne cherche pas d’alternatives”, a déclaré Vivek Chilukuri, chercheur en technologie et sécurité nationale au Center for a New American Security.

Cette réunion s'inscrit dans une série de rencontres qui se tiendront au cours des prochains mois dans différentes villes américaines, en amont du sommet des dirigeants du G20 prévu à Miami en décembre.

Reuters avait précédemment indiqué que le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, s’adresseraient séparément aux délégués aux côtés de Howard Lutnick, le secrétaire américain au Commerce, mercredi.

Une poignée de manifestants s’est rassemblée à l’extérieur du lieu où se tient la réunion du G20. John Montavon, un manifestant originaire de Caroline du Nord, s’est dit en désaccord avec le plaidoyer de Musk en faveur des centres de données, ajoutant que leurs besoins en énergie contribueraient au réchauffement de la planète.

“M. Musk a montré qu'il était complètement déconnecté de la réalité dans laquelle la plupart d'entre nous vivons”, a-t-il déclaré.