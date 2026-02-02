Les États-Unis prolongent la protection de Citgo, propriété du Venezuela, contre ses créanciers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails)

Les États-Unis ont prolongé jusqu'au 20 mars une licence qui protège le raffineur Citgo Petroleum, propriété du Venezuela, des créanciers, selon un avis publié lundi sur le site web du département du Trésor.

Le raffineur basé à Houston devrait être repris par une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management, à la suite d'une ordonnance de vente rendue par un juge du Delaware à la fin de l'année dernière dans le cadre de la vente aux enchères ordonnée par le tribunal de sa société mère PDV Holding afin de payer des milliards de dollars aux créanciers liés au Venezuela.

Toutefois, le gagnant de la vente aux enchères doit encore obtenir l'aval de l'Office of Foreign Assets Control du Trésor et la levée de la licence de protection pour que l'ordre de vente du juge soit pleinement exécuté.

L'OFAC n'a pas émis d'avis sur cette affaire alors que l'administration du président Donald Trump s'efforce de contrôler l'industrie énergétique du Venezuela après avoir capturé le président Nicolas Maduro le mois dernier et soutenu un gouvernement dirigé par la présidente intérimaire Delcy Rodriguez.

Le réseau de raffinage de Citgo, d'une capacité de 830 000 barils par jour, reste supervisé par des conseils de surveillance nommés par l'opposition politique vénézuélienne après que les sanctions américaines ont été imposées au Venezuela en 2019, déclenchant la séparation de Citgo de sa société mère ultime, PDVSA, dont le siège est à Caracas.

Le raffineur a été autorisé à accéder au brut vénézuélien le mois dernier pour la première fois en sept ans dans le cadre des exportations de pétrole par les maisons de commerce Vitol et Trafigura sous licence américaine.