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Les États-Unis prolongent la protection accordée à Citgo, société détenue par le Venezuela, contre ses créanciers
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 16:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont prolongé jusqu'au 5 novembre une licence qui protège Citgo Petroleum, une raffinerie détenue par le Venezuela, contre ses créanciers, selon des informations publiées mercredi sur le site web du ministère américain des Finances.

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