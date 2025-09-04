 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les États-Unis prévoient de commercialiser un médicament anti-VIH de Gilead dans les pays à forte prévalence du VIH
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 20:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a annoncé jeudi un plan visant à mettre sur le marché le lenacapavir de Gilead Sciences Inc. GILD.O "à prix coûtant" dans les pays à forte prévalence du VIH, dans le but d'atteindre 2 millions de personnes sur trois ans.

La société proposera le médicament de prévention du VIH à longue durée d'action au Fonds mondial et au programme PEPFAR du gouvernement américain sans faire de profit, ont déclaré des représentants du gouvernement et de la société lors d'une conférence de presse.

