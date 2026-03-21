Les États-Unis prêtent aux compagnies pétrolières 45,2 millions de barils provenant de leur réserve, premier lot suite à la guerre contre l'Iran

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(Ajoute des détails sur le prêt, le contexte, la date, change les mots-clés des médias; le précédent était USA-OIL/RESERVE) par Ismail Shakil et Timothy Gardner

L'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle avait prêté 45,2 millions de barils de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole aux compagnies pétrolières, dans une tentative de contrôler les prix qui ont atteint des niveaux sans précédent depuis quatre ans en raison de la guerre contre l'Iran.

Ce premier lot couvre 52 % des jusqu'à 86 millions de barils que l'administration a annoncé la semaine dernière qu'elle prévoyait de prêter. En fin de compte, les États-Unis ont l'intention de prêter 172 millions de barils qui seront livrés tout au long de l'année et l'année prochaine.

Les entreprises qui ont obtenu les premiers prêts SPR sont BP Products North America, Gunvor USA, Marathon Petroleum

MPC.N et Shell Trading, a indiqué le département de l'énergie dans un communiqué.

Ces prêts s'inscrivent dans le cadre d'un accord conclu avec 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie en vue de libérer 400 millions de barils de pétrole des réserves. La guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février a poussé les prix du brut à leur plus haut niveau depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les compagnies retourneront le pétrole avec des barils supplémentaires en guise de prime, un système destiné, selon le ministère de l'énergie, à stabiliser les marchés "sans coût pour les contribuables américains". La structure de l'échange est inhabituelle en ce sens qu'elle exige des entreprises qu'elles versent une prime de 18 à 22 % en pétrole. Les soumissionnaires pouvaient proposer de rembourser encore plus de pétrole dans l'espoir de remporter des contrats.

Le processus ajoutera finalement près de 10 millions de barils au SPR pour le premier lot, a déclaré le ministère.

Les autres sociétés qui ont obtenu des contrats depuis vendredi sont Energy Transfer Crude Marketing, Mercuria Energy America, Trafigura Trading et Vitol.

Le SPR, qui se trouve dans des cavernes souterraines sur les côtes du Texas et de la Louisiane, contient environ 415 millions de barils de brut, soit plus que ce que le monde utilise en quatre jours.

Les États-Unis ont l'intention d'échanger 172 millions de barils du SPR et s'attendent à ce que les compagnies pétrolières leur rendent environ 200 millions de barils, y compris la prime.