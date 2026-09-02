Les États-Unis poursuivent deux anciens directeurs généraux de Linqto pour une fraude de plus de 450 millions de dollars commise avant l'introduction en bourse, l'un d'eux a plaidé coupable

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* Selon le parquet, cette escroquerie aurait permis de soutirer plus de 450 millions de dollars à plus de 13 000 investisseurs

* Le directeur général fondateur aurait plaisanté sur la manipulation des cours

* Le successeur du directeur général a plaidé coupable de fraude et coopère avec les procureurs

* L'avocat de Sarris affirme que son client est innocent et qu'il compte contester les accusations

par Jonathan Stempel

Les procureurs américains ont annoncé mercredi des accusations pénales de fraude à l’encontre de deux anciens directeurs généraux de Linqto pour leur rôle présumé dans une escroquerie de 450 millions de dollars visant à spoler des milliers d’investisseurs qui espéraient tirer profit de sociétés privées avant leur introduction en bourse.

William Sarris, 75 ans, fondateur de Linqto et directeur général pendant 14 ans de cette plateforme d’investissement en ligne de la Silicon Valley aujourd’hui en faillite, a été inculpé à Manhattan de six chefs d’accusation, notamment de fraude boursière, de fraude électronique, de fraude en tant que courtier-négociant et de complot.

Joseph Endoso, 66 ans, qui a succédé à Sarris au poste de directeur général après avoir occupé celui de président, a plaidé coupable des chefs d’accusation de fraude boursière, de fraude en tant que courtier-négociant et de complot, et coopère avec le parquet.

Les procureurs ont déclaré que M. Sarris avait exploité la difficulté des investisseurs à évaluer des sociétés telles qu’Anthropic, Ripple et SpaceX SPCX.O — désormais cotée en bourse — qui devaient réaliser une introduction en bourse, ou des sociétés « en pré-IPO », en créant une « fausse rareté » et en appliquant des majorations qui ont fait grimper les prix et la valeur de sa participation dans Linqto, qu’il souhaitait monnayer.

Le stratagème présumé se serait déroulé de 2020 à 2025. Linqto a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juillet 2025.

"William Sarris est innocent de ces accusations et a l’intention de se défendre", a déclaré son avocat, Tim Treanor, dans un e-mail. "Les clients de Linqto sont certes confrontés à de réelles interrogations quant à ce qu’ils récupéreront, mais ces interrogations découlent d’une procédure de faillite engagée six mois après que Bill a cessé de diriger l’entreprise — et non des investissements eux-mêmes."

Un avocat d’Endoso n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. M. Sarris réside à Monterey, en Californie, et M. Endoso à Ross, en Californie, ont précisé les procureurs.

"UN PETIT MAGICIEN D’OZ"

Les sociétés privées sont généralement soumises à moins de réglementations et de contrôles que les sociétés cotées en bourse, ce qui oblige les investisseurs à redoubler de vigilance face aux signes de fraude potentielle.

Selon l’acte d’accusation, Sarris aurait faussement assuré aux investisseurs qu’ils achetaient aux prix "du marché", sur la base d’un algorithme censé fixer les prix en fonction de l’offre et de la demande.

Au lieu de cela, Sarris aurait imposé des majorations élevées, de l’ordre de plusieurs dizaines de pour cent, voire parfois supérieures à 200%, bien que ses avocats lui aient répété à plusieurs reprises que cela était illégal.

Sarris aurait plaisanté en privé en affirmant que sa stratégie tarifaire consistait à "faire semblant jusqu’à ce que ça marche, mon cher", et que les prix seraient fixés par "un petit Magicien d’Oz… Ne faites pas attention à cet homme derrière le rideau".

Ce stratagème aurait permis de récolter plus de 450 millions de dollars auprès de plus de 13 000 investisseurs, ont indiqué les procureurs.

En janvier 2025, alors que l’activité de Linqto était sous pression, M. Sarris aurait vendu les participations de certains clients afin d’atteindre les objectifs de chiffre d’affaires. Linqto a suspendu ses activités deux mois plus tard.

En février, un juge des faillites du Texas a approuvé le plan de réorganisation de Linqto, qui offrait aux clients le choix entre des parts dans un fonds de liquidation ou dans un fonds fermé détenant des actions privées.