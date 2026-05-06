Les États-Unis poursuivent 30 personnes pour leur implication dans un réseau mondial de délit d'initié

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Les procureurs fédéraux ont annoncé mercredi que 30 personnes, parmi lesquelles des juristes d'entreprise et des professionnels de la finance, ont été mises en examen dans le cadre d'un réseau de délit d'initié qui s'appuyait sur des informations relatives à des fusions dérobées à de grands cabinets d'avocats.

Dix-neuf personnes ont été arrêtées et devraient comparaître pour la première fois devant des tribunaux fédéraux en Californie, en Floride et à New York, entre autres, ont indiqué les procureurs fédéraux de Boston. Deux prévenus, situés en Russie et en Israël, sont considérés comme des fugitifs.