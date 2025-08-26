Les États-Unis pourraient prendre des participations dans des groupes de défense - Lutnick

L'administration américaine étudie la possibilité d'acquérir des participations dans des sociétés de défense et d'autres groupes avec lesquels elle entretient des relations commerciales, a déclaré mardi le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, en défendant la volonté du président Donald Trump d'accroître le rôle du gouvernement fédéral dans les entreprises nationales.

"Ils y réfléchissent", a déclaré Howard Lutnick à CNBC, citant des dirigeants du Pentagone, lorsqu'on lui a demandé si l'administration américaine envisageait de prendre des parts dans des entreprises telles que Lockheed Martin Corp LMT.N , Boeing Co BA.N ou Palantir Technologies Inc PLTR.O .

"Il y a beaucoup de discussions à mener sur la manière dont nous finançons nos acquisitions de munitions", a-t-il dit.

"Il y a une discussion énorme sur la défense. Lockheed Martin tire 97% de son chiffre d'affaires du gouvernement américain. Il s'agit en fait d'un bras armé du gouvernement américain", a-t-il ajouté.

Boeing a refusé de commenter, et les représentants de Lockheed et de Palantir n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'action Lockheed, fabricant de l'avion de combat F-35, progresse de 1,2%, tandis que Boeing avance de 2,3% et Palantir gagne 1,7% après les propos du secrétaire américain au Commerce.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré lundi qu'il souhaitait que le gouvernement américain investisse davantage dans les entreprises américaines saines, mais les détracteurs de cette approche mettent en garde contre les risques que cela comporte pour la stratégie commerciale et la flexibilité du marché, et s'interrogent sur l'impact que cela aurait sur les consommateurs.

INTERVENTION

Donald Trump a également annoncé vendredi que l'Etat américain allait prendre une participation de 10% au capital d'Intel INTC.O et que d'autres investissements de ce type étaient possibles.

Lundi, le fabricant américain de puces a dit que la prise de participation par le gouvernement américain pourrait affecter les ventes internationales et la capacité du groupe à recevoir d'autres financements gouvernementaux.

Washington était déjà intervenu en juin pour finaliser l'acquisition de U.S. Steel par le japonais Nippon Steel, en prenant ce que Donald Trump a qualifié de "golden share", qui donne à Washington son mot à dire sur ses opérations.

Le gouvernement américain a également pris une participation dans l'entreprise de terres rares MP Materials MP.N , et a négocié un accord avec Nvidia NVDA.O et AMD AMD.N pour prélever 15% des ventes de puces pour l'intelligence artificielle à la Chine.

Le niveau inhabituel d'intervention du gouvernement fédéral dans l'économie a donné lieu à des alliances inattendues, comme le soutien du sénateur de gauche Bernie Sanders à la participation dans Intel.

Howard Lutnick a déclaré mardi que les entreprises qui ont besoin de l'aide du gouvernement fédéral doivent être prêtes à traiter avec Donald Trump.

"Si une entreprise se présente au gouvernement des États-Unis d'Amérique et dit : nous avons besoin de votre aide, nous voulons tout changer (...), je pense que c'est une question entre le directeur général et le président des États-Unis de savoir s'il les écoutera et changera les règles", a-t-il déclaré à CNBC, citant l'accord avec Nvidia.

"Si nous ajoutons une valeur fondamentale à votre entreprise, je pense qu'il est juste que Donald Trump pense au peuple américain", a-t-il ajouté.

(Reportage Susan Heavey, avec la contribution de Mike Stone à Washington et de Nathan Gomes à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)