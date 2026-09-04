Les États-Unis ouvrent une enquête sur l'autocertification par Tesla de ses robotaxis "Cybercab"

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(Ajout des commentaires de la NHTSA aux paragraphes 5 à 8)

par David Shepardson

L’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a ouvert vendredi une enquête visant à déterminer si le constructeur de véhicules électriques Tesla

TSLA.O avait correctement certifié son robotaxi autonome "Cybercab".

L'organisme de régulation de la sécurité automobile examine actuellement le processus et les données techniques sur lesquels le constructeur de véhicules électriques s'est appuyé pour démontrer la conformité de jusqu'à 1.000 Cybercabs aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur.

Tesla a commencé jeudi le déploiement commercial d’un petit nombre de Cybercabs biplaces à Austin, au Texas, et a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre progressivement ce service à d’autres véhicules et à d’autres lieux.

La NHTSA a indiqué que le Cybercab ne disposait pas des commandes manuelles conventionnelles, notamment un volant, une pédale de frein, une pédale d’accélérateur et des rétroviseurs.

Les constructeurs automobiles doivent certifier que leurs véhicules respectent les normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur, et lorsque des véhicules certifiés semblent ne pas se conformer à ces exigences, la NHTSA mène une enquête, a précisé l’agence vendredi.

En juin, l’agence a proposé de supprimer l'obligation d'une pédale de frein manuelle dans les véhicules autonomes, une mesure qui faciliterait la mise en circulation de ces véhicules sur les routes américaines. Elle a proposé d’autres modifications aux normes fédérales de sécurité afin de permettre aux véhicules autonomes de se passer d’équipements supplémentaires pour le conducteur humain.

Tant que ces travaux ne sont pas achevés, les normes existantes restent en vigueur, a précisé la NHTSA.

"La NHTSA soutient pleinement le développement et le déploiement en toute sécurité des véhicules automatisés. Mais en tant qu’autorité de régulation fédérale, nous devons veiller à ce que toutes nos lois soient respectées", a déclaré Jonathan Morrison, administrateur de la NHTSA.

L'agence enquête actuellement sur les fondements de la certification "Cybercab" de Tesla et sur les questions connexes, notamment dans quelle mesure l'entreprise a estimé que certaines normes n'étaient pas applicables à ce véhicule.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les registres de l’État, le constructeur de véhicules électriques comptait vendredi matin 420 véhicules autonomes immatriculés au Texas, dont 45 Cybercab.

En vertu de la législation en vigueur, les véhicules entièrement autonomes n’ont pas besoin de l’autorisation de la NHTSA s’ils sont équipés des commandes manuelles requises, telles que le volant, la pédale de frein ou les rétroviseurs.

La NHTSA est habilitée à accorder des dérogations permettant à chaque constructeur de faire circuler jusqu’à 2 500 véhicules par an sur les routes américaines sans les commandes manuelles obligatoires. En juillet, la NHTSA a approuvé une demande de la filiale Zoox d'Amazon AMZN.O pour un déploiement commercial limité de ses nouveaux robotaxis sans volant, une première dans le secteur des transports autonomes.

La NHTSA avait précédemment indiqué que Tesla n’avait pas déposé de demande de dérogation.