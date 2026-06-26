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Les États-Unis ordonnent le maintien en service d'une centrale à charbon du Colorado pendant tout l'été
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a émis un arrêté d'urgence visant à maintenir en service une centrale à charbon du Colorado afin de garantir la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, a annoncé vendredi le ministère américain de l'Énergie.

Cette ordonnance enjoint à la Tri-State Generation and Transmission Association, à la Platte River Power Authority, au Salt River Project, à PacifiCorp ainsi qu’à Public Service Company of Colorado, filiale d’ XEL.O , de maintenir la tranche n° 1 de la centrale de Craig prête à fonctionner selon les directives du Southwest Power Pool.

La mise hors service de cette unité était initialement prévue pour fin 2025, mais M. Wright avait déjà émis des ordonnances d’urgence en décembre 2025 et mars 2026 exigeant qu’elle reste disponible. L’administration du président américain Donald Trump a recouru aux pouvoirs d’urgence pour maintenir en service certaines centrales électriques au charbon et au gaz vieillissantes au-delà de leurs dates de mise hors service prévues, invoquant des préoccupations liées à la fiabilité du réseau.

M. Wright a déclaré que la mise hors service de sources de production fiables pourrait menacer la fiabilité du réseau et augmenter les coûts pendant les pics de demande estivaux.

Le ministère a invoqué des préoccupations liées à la fiabilité dans la région des Rocheuses, notamment le vieillissement des centrales thermiques et les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement.

La dernière ordonnance est valable du 29 juin au 26 septembre.

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