Les États-Unis ont introduit clandestinement des milliers de terminaux Starlink en Iran après la répression des manifestations, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a introduit clandestinement environ 6 000 terminaux Starlink en Iran après la répression des manifestations par le régime le mois dernier, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des responsables américains.