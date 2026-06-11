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Les États-Unis ont donné leur feu vert à une éventuelle vente de missiles Stinger d'une valeur de 330 millions de dollars au Brésil, a annoncé le Département d'État
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente potentielle de missiles FIM-92K Stinger et d'équipements connexes au Brésil pour un montant de 330 millions de dollars.

Les principaux contractants seront RTX Corporation RTX.N et Lockheed Martin LMT.N .

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