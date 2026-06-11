Les États-Unis ont donné leur feu vert à une éventuelle vente de missiles Stinger d'une valeur de 330 millions de dollars au Brésil, a annoncé le Département d'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le département d'État américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente potentielle de missiles FIM-92K Stinger et d'équipements connexes au Brésil pour un montant de 330 millions de dollars.
Les principaux contractants seront RTX Corporation RTX.N et Lockheed Martin LMT.N .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer