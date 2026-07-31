Des vendanges en juillet, du jamais-vu dans le nord de l'Italie

Des ouvriers récoltent des grappes de Pinot noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, dans le petit village d’Oliva Gessi, situé sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Les fortes chaleurs bouleversent le calendrier dans l'Oltrepò Pavese, région viticole du nord de l'Italie, où les vendanges ont commencé avant même la fin du mois de juillet, une première.

"Cette année est historique, car les raisins n'ont jamais été récoltés en juillet auparavant. Nous avons commencé les vendanges dès le début de la semaine, les 27 et 28 juillet, et c'est un record", explique à l'AFP Matteo Castellani, responsable du syndicat agricole Coldiretti pour la zone de Casteggio, une commune située au sud de Pavie.

Cette vue aérienne montre des ouvriers vendangeant du Pinot Noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, dans le petit village d’Oliva Gessi, situé sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

"Dans l'Oltrepò Pavese, comme plus généralement ailleurs, les vendanges commencent habituellement entre le 10 et le 15 août", ajoute-t-il.

Dans les rangées de vignes du domaine "Defilippi - i Gessi", sous un soleil de plomb, les ouvriers agricoles détachent délicatement les grappes de Pinot noir, qui seront vinifiées en pétillant.

"Ces derniers mois, il y a eu une chaleur anormale, une chaleur vraiment très élevée, et c’est précisément un symptôme du changement climatique dont, malheureusement, les agriculteurs et tout le secteur doivent désormais tenir compte", poursuit Matteo Castellani.

Un ouvrier agricole vendange des raisins de Pinot Noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, situé dans le petit village d’Oliva Gessi, sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Ainsi, selon Coldiretti, la récolte des raisins du Sangiovese - cépage le plus répandu d'Italie - pourrait débuter dès la mi-août en Toscane, une date très avancée pour les vins rouges, habituellement vendangés de septembre à novembre.

Pour le premier syndicat agricole italien, il n’a jamais été "aussi difficile de faire des prévisions quantitatives sur une vendange qui sera de fait étalée sur près de cinq mois et qui représente un véritable défi œnologique pour les entreprises, en raison aussi de la concentration en sucres que les températures record et la sécheresse" induisent dans les raisins.

Un ouvrier agricole vendange des raisins de Pinot Noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, dans le petit village d’Oliva Gessi, situé sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Pour l'heure, "la maturation (...) est parfaite" et "le degré d'alcool optimal", se réjouit, après trois jours de vendanges, le viticulteur Federico De Filippi, propriétaire du domaine "Defilippi - i Gessi".

Il prévient toutefois que si les températures élevées venaient à se prolonger, cela pourrait entraîner une augmentation du degré d'alcool du raisin, et contraindre donc à accélérer la récolte.