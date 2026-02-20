Les États-Unis négocient avec l'Inde la vente de pétrole vénézuélien, selon un envoyé américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de l'énergie discute avec le gouvernement indien de la vente de pétrole vénézuélien

Les États-Unis placent la diversification de l'approvisionnement en pétrole au cœur des négociations commerciales avec l'Inde

L'accord commercial intérimaire entre en vigueur en avril, selon le ministre indien du commerce

(Ajout des commentaires de Gor et du contexte tout au long de l'article) par Abhirami G et Nidhi Verma

Les États-Unis mènent des "négociations actives" sur la vente de pétrole vénézuélien à l'Inde, afin d'aider l'Inde à diversifier ses sources de pétrole brut, a déclaré vendredi l'envoyé américain Sergio Gor.

Les États-Unis ont fait de la diversification du pétrole brut russe une condition à la réduction des droits de douane sur les produits importés de l'Inde, troisième importateur et consommateur de pétrole au monde.

"Le ministère de l'énergie s'entretient avec le ministère de l'énergie ici, et nous espérons avoir des nouvelles à ce sujet très bientôt", a déclaré M. Gor aux journalistes en marge d'un événement à New Delhi où l'Inde a rejoint l'initiative Pax Silica dirigée par les États-Unis et visant à construire une chaîne d'approvisionnement en silicium pour les produits de haute technologie.

Le président américain Donald Trump a accepté ce mois-ci deréduire les droits de douanesur les produits indiens à 18 % dans le cadre d'un accord commercial provisoire. Il a également supprimé un prélèvement punitif de 25 % après que l'Inde a accepté de mettre fin à l'achat de pétrole russe, qui, selon les États-Unis, contribue à financer l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Il a déclaré que l'Inde achèterait davantage de pétrole aux États-Unis et éventuellement au Venezuela.

Un accord commercial définitif avec l'Inde sera signé "plus tôt que plus tard", car "quelques ajustements" sont nécessaires, a déclaré M. Gor, ajoutant que M. Trump a été invité en Inde par le Premier ministre Narendra Modi.

L'accord commercial intérimaire devrait entrer en vigueur en avril et les États-Unis devraient émettre une notification officielle ce mois-ci pour réduire leurs droits de douane sur les produits indiens à 18 %, a déclaré vendredi le ministre indien du commerce, Piyush Goyal.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions au secteur énergétique russe à la suite de l'invasion russe de 2022. L'Inde est alors devenue le principal client du brut maritime russe, qu'elle a acheté à des prix défiant toute concurrence, à la consternation des pays occidentaux.

"En ce qui concerne le pétrole, il y a un accord... Nous avons vu l'Inde diversifier son pétrole. Il y a un engagement. Il ne s'agit pas de l'Inde. Les États-Unis ne veulent pas que quiconque achète du pétrole russe", a déclaré M. Gor.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que les États-Unis avaient proposé la vente de pétrole vénézuélien à l'Inde pour l'aider à remplacer les importations de pétrole russe.

Ils ont accordé des licences aux maisons de commerce Vitol

VITOLV.UL et Trafigura TRAFGF.UL pour commercialiser et vendre millions de barils de pétrole vénézuélien après avoir capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro le mois dernier et conclu un accord d'approvisionnement avec le président intérimaire Delcy Rodriguez.

Les compagnies publiques Indian Oil Corp IOC.NS , Hindustan Petroleum HPCL.NS et Bharat Petroleum BPCL.NS ainsi que les raffineurs du secteur privé Reliance Industries RELI.NS et HPCL-Mittal Energy ont commandé du pétrole vénézuélien, a rapporté Reuters.