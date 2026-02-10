Les États-Unis n'empêcheront pas les entreprises américaines d'accéder aux puces Nvidia, selon M. Lutnick

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'administration Trump n'entravera pas l'accès des entreprises américaines aux puces d'intelligence artificielle avancées conçues par Nvidia
NVDA.O , a déclaré mardi le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.
"Nous sommes d'accord sur le fait que la demande des entreprises américaines est vaste pour ces puces, et nous ne voulons rien faire qui puisse leur barrer la route", a déclaré M. Lutnick lors d'une audition au Sénat.
