 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis n'empêcheront pas les entreprises américaines d'accéder aux puces Nvidia, selon M. Lutnick
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump n'entravera pas l'accès des entreprises américaines aux puces d'intelligence artificielle avancées conçues par Nvidia

NVDA.O , a déclaré mardi le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

"Nous sommes d'accord sur le fait que la demande des entreprises américaines est vaste pour ces puces, et nous ne voulons rien faire qui puisse leur barrer la route", a déclaré M. Lutnick lors d'une audition au Sénat.

Valeurs associées

NVIDIA
189,8001 USD NASDAQ -0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank