Les États-Unis n'appliqueront pas la règle de Biden sur la protection des passagers de fauteuils roulants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Commentaire de l'USDOT, plus de détails) par David Shepardson

Le ministère américain des transports a déclaré lundi qu'il n'appliquerait pas les principales dispositions d'un règlement publié en décembre par l'administration de l'ancien président Joe Biden, qui exige de nouvelles protections des consommateurs pour les passagers handicapés utilisant des fauteuils roulants. United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N , JetBlue Airways

JBLU.O et le groupe commercial Airlines for America ont intenté une action en justice en février pour contester la règle qui établit des normes plus strictes pour l'accueil des passagers en fauteuil roulant. La règle exige également que les transporteurs remboursent les passagers pour les dommages causés aux fauteuils roulants. L'USDOT a déclaré dans un document qu'il rédigeait une nouvelle règle et qu'il n'appliquerait pas les exigences imposant la responsabilité des compagnies aériennes pour les fauteuils roulants mal manipulés ou l'exigence pour les compagnies aériennes de rembourser aux passagers utilisant des fauteuils roulants la différence entre le tarif d'un vol pris et le tarif que le passager aurait payé sur un vol si son fauteuil roulant avait pu entrer dans la cabine ou la soute d'un autre avion.

L'administration du président Donald Trump n'appliquera pas non plus l'obligation faite aux compagnies aériennes d'informer par écrit les passagers de leurs droits lorsqu'elles enregistrent des fauteuils roulants ou des scooters.

L'année dernière, l'USDOT a déclaré qu'environ 5,5 millions d'Américains utilisent un fauteuil roulant et que les données montrent que pour 100 fauteuils roulants ou scooters transportés sur des vols intérieurs, au moins un est endommagé, retardé ou perdu.

Un porte-parole du secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le ministère a soutenu et continuera à soutenir les voyageurs handicapés et qu'il appliquera d'autres dispositions de la règle, ajoutant que le ministère est en train de réévaluer si ces dispositions "sont conformes à la loi ou si elles sont redondantes. Aucune décision définitive n'a été prise."

En octobre 2024, l'USDOT a infligé à American Airlines une amende record de 50 millions de dollars pour son traitement des passagers handicapés, notamment pour n'avoir pas fourni à certains d'entre eux une assistance adéquate et pour avoir mal manipulé des fauteuils roulants.