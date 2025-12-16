Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur environ 568 000 véhicules Hyundai en raison d'un problème de ceinture de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont clos une enquête préliminaire sur 568 580 SUV Palisade de Hyundai Motor

005380.KS , ouverte en début d'année en raison d'un débouclage intempestif des ceintures de sécurité, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a déclaré que Hyundai avait déjà déposé une demande de rappel pour résoudre le problème et que, par conséquent, l'agence met fin à l'enquête.