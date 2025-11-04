Les États-Unis mettent en garde contre un "chaos massif" et pourraient devoir fermer certains espaces aériens si la fermeture du gouvernement se poursuit une semaine de plus

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a prévenu mardi que si la fermeture du gouvernement se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos massif" et l'obliger à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien.

"Si vous nous amenez à une semaine d'aujourd'hui, les démocrates, vous verrez un chaos massif, vous verrez des retards de vols massifs. Vous verrez des annulations en masse, et vous pourriez nous voir fermer certaines parties de l'espace aérien, parce que nous ne pouvons tout simplement pas gérer la situation", a déclaré M. Duffy lors d'une conférence de presse mardi. Les démocrates estiment que les républicains sont à blâmer.