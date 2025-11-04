 Aller au contenu principal
Les États-Unis mettent en garde contre un "chaos massif" et pourraient devoir fermer certains espaces aériens si la fermeture du gouvernement se poursuit une semaine de plus
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a prévenu mardi que si la fermeture du gouvernement se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos massif" et l'obliger à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien.

"Si vous nous amenez à une semaine d'aujourd'hui, les démocrates, vous verrez un chaos massif, vous verrez des retards de vols massifs. Vous verrez des annulations en masse, et vous pourriez nous voir fermer certaines parties de l'espace aérien, parce que nous ne pouvons tout simplement pas gérer la situation", a déclaré M. Duffy lors d'une conférence de presse mardi. Les démocrates estiment que les républicains sont à blâmer.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

