Les États-Unis mettent en examen deux entreprises et un individu dans le cadre de l'effondrement du pont Key Bridge à Baltimore en 2024

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Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi qu’un grand jury avait mis en examen deux entreprises et un individu dans le cadre de la collision, survenue en mars 2024, du cargo Dali, long de 299 mètres, qui a détruit le pont Francis Scott Key à Baltimore, causant la mort de six ouvriers du bâtiment et détruisant la structure.

Le ministère de la Justice a déclaré que la collision avait causé des milliards de dollars de dommages et des dégâts environnementaux considérables. Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a conclu qu'un seul fil desserré dans le système électrique avait provoqué l'ouverture inopinée d'un disjoncteur, déclenchant une série d'événements qui ont conduit à deux coupures de courant à bord du navire et à une perte de propulsion et de gouvernabilité.