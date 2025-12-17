Les États-Unis menacent de prendre des contre-mesures à l'encontre des fournisseurs de services européens après les amendes infligées par l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture et ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 1 à 6, ajout de la déclaration de la Commission européenne aux paragraphes 7 à 9)

L'administration du président Donald Trump a averti mardi que les États-Unis pourraient imposer des frais ou des restrictions aux fournisseurs de services européens en réponse à ce qu'elle a appelé des actions "discriminatoires" contre les entreprises américaines.

Le Bureau du représentant américain au commerce, dans un message sur X, a accusé l'Union européenne et certains de ses États membres de "poursuites, taxes, amendes et directives discriminatoires et harcelantes à l'encontre des fournisseurs de services américains", tout en affirmant que des entreprises de l'UE, telles qu'Accenture ACN.N , DHL DHLn.DE , Siemens

SIEGn.DE , Spotify SPOT.N et d'autres, "opéraient librement" aux États-Unis.

"Si l'UE et les États membres de l'UE insistent pour continuer à restreindre, limiter et décourager la compétitivité des fournisseurs de services américains par des moyens discriminatoires, les États-Unis n'auront d'autre choix que de commencer à utiliser tous les outils à leur disposition pour contrer ces mesures déraisonnables", a écrit l'USTR.

Il ajoute que la législation américaine autorise l'imposition de redevances ou de restrictions sur les services étrangers "entre autres actions", citant d'autres fournisseurs de services de l'UE, à savoir Amadeus AMA.MC , Capgemini

CAPP.PA , Mistral, Publicis PUBP.PA et SAP.

Cette menace survient alors que l'Europe poursuit ses mesures de répression à l'encontre des grandes entreprises technologiques , les régulateurs ayant imposé une amende de 120 millions d'euros (140 millions de dollars) à la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk au début du mois de décembre, quelques mois seulement après avoir infligé à Google une amende inattendue de 2,95 milliards d'euros (3,44 milliards de dollars). Le gouvernement américain s'est attaqué à la législation numérique de l'UE, liant les réductions des droits de douane sur les importations d'acier à l'affaiblissement des règles numériques de l'UE et ordonnant à ses diplomates de lancer une campagne de lobbying contre les lois.

La Commission européenne a réagi aux accusations de l'USTR en affirmant que ses règles "s'appliquent de manière égale et équitable à toutes les entreprises opérant dans l'UE".

Le porte-parole de la Commission, Thomas Regnier, a déclaré dans un communiqué que les réglementations de l'Union sont conçues pour garantir "des conditions de concurrence sûres, justes et équitables dans l'UE, conformément aux attentes de nos citoyens", et a souligné que l'application de ces réglementations se fait "sans discrimination".

M. Regnier a ajouté que l'UE "met en œuvre les engagements pris dans la déclaration conjointe UE-États-Unis" et reste engagée avec Washington sur les questions commerciales.