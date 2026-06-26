Les États-Unis lancent une nouvelle campagne de répression contre les technologies chinoises et vont interdire certaines importations

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La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé vendredi qu’elle allait interdire l’importation d’équipements provenant d’un groupe de fabricants chinois, ce qui constitue la dernière mesure prise par Washington pour lutter contre les appareils électroniques fabriqués en Chine.

En 2022, la FCC avait déjà interdit l'homologation de nouveaux modèles d'équipements de télécommunications et de vidéosurveillance fabriqués par Huawei, ZTE 000063.SZ , Hytera

002583.SZ , Hikvision 002415.SZ et Dahua 002236.SZ , après les avoir ajoutés à une liste d'entreprises présentant un risque pour la sécurité nationale des États-Unis.

Cette interdiction entrera en vigueur en juillet.