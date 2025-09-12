 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 839,14
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis lancent un programme pilote pour accélérer le déploiement des taxis aériens
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a annoncé vendredi un nouveau programme pilote visant à accélérer le déploiement de taxis aériens volants, alors que les entreprises s'efforcent de surmonter les obstacles réglementaires à la mobilité aérienne avancée.

La Federal Aviation Administration a déclaré que le programme comprendrait au moins cinq projets de partenariats public-privé avec des gouvernements locaux et des entreprises du secteur privé pour permettre des opérations sûres pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Joby Aviation JOBY.N a fait l'éloge de ce programme en déclarant: "Les avions participant au programme peuvent commencer à opérer sur certains marchés avant la certification complète de la FAA, une étape cruciale dans la préparation d'un service commercial à grande échelle."

Valeurs associées

ARCHR AVIATION RG-A
8,744 USD NYSE +2,99%
JAI
14,484 USD NYSE +5,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank