Les États-Unis lancent un programme pilote pour accélérer le déploiement des taxis aériens

L'administration Trump a annoncé vendredi un nouveau programme pilote visant à accélérer le déploiement de taxis aériens volants, alors que les entreprises s'efforcent de surmonter les obstacles réglementaires à la mobilité aérienne avancée.

La Federal Aviation Administration a déclaré que le programme comprendrait au moins cinq projets de partenariats public-privé avec des gouvernements locaux et des entreprises du secteur privé pour permettre des opérations sûres pour les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Joby Aviation JOBY.N a fait l'éloge de ce programme en déclarant: "Les avions participant au programme peuvent commencer à opérer sur certains marchés avant la certification complète de la FAA, une étape cruciale dans la préparation d'un service commercial à grande échelle."