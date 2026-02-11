Les États-Unis interrompent tous les vols à l'aéroport d'El Paso au Texas pendant 10 jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus d'informations sur le contexte) par David Shepardson

L'administration fédérale américaine de l'aviation a pris la décision extraordinaire d'interdire tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport international d'El Paso, au Texas, à la frontière avec le Mexique, pendant 10 jours, en invoquant des "raisons de sécurité particulières", a déclaré la FAA.

Des sources de compagnies aériennes ont déclaré à Reuters que l'immobilisation des vols serait liée à l'utilisation par le Pentagone d'une technologie de contre-drones pour lutter contre l'utilisation par les cartels de la drogue mexicains de drones à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Cette mesure a bloqué de nombreux avions des compagnies Southwest Airlines et American Airlines à l'aéroport.

L'aéroport d'El Paso a confirmé la nouvelle dans un post Instagram.

LA NATURE DES RAISONS DE SÉCURITÉ N'EST PAS PRÉCISÉE

La FAA n'a pas précisé la nature des "raisons de sécurité" et a refusé de faire des commentaires au-delà de l'avis. Elle a indiqué que les restrictions temporaires seraient en place jusqu'au 21 février. Elles ne s'appliquent pas en dessous de 18 000 pieds (5 486 mètres), ce qui permet aux avions de survoler l'espace aérien.

À la mi-janvier, la FAA a invité les compagnies aériennes à faire preuve de prudence lorsqu'elles survolent le Mexique, l'Amérique centrale et certaines parties de l'Amérique du Sud, en raison des risques liés à d'éventuelles activités militaires.

Les tensions entre les États-Unis et les dirigeants régionaux se sont accrues depuis que l'administration Trump a mis en place un renforcement militaire à grande échelle dans le sud des Caraïbes, a attaqué le Venezuela et s'est emparé de son président, Nicolas Maduro, dans le cadre d'une opération militaire.

En janvier, M. Trump a déclaré que les cartels de la drogue dirigeaient le Mexique et a suggéré que les États-Unis pourraient frapper des cibles terrestres pour les combattre, dans le cadre d'une série de menaces de déploiement de la force militaire américaine contre les cartels.