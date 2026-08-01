Les États-Unis interdisent les importations provenant de 43 entreprises supplémentaires en raison des allégations de travail forcé impliquant des Ouïghours en Chine

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* Première mesure de ce type sous Trump, la plus importante depuis l'entrée en vigueur de la liste

* Certaines entreprises récemment inscrites sur la liste ont vendu des produits aux États-Unis

* La Chine condamne cette mesure et affirme qu’elle protégera ses entreprises

* Pékin a régulièrement nié les accusations de travail forcé

(Mise à jour de l'article du 31 juillet pour ajouter la déclaration du ministère chinois du Commerce, des précisions sur les entreprises nouvellement cotées et les demandes de commentaires adressées à ces entités) par Karen Freifeld et Eduardo Baptista

Vendredi, les États-Unis ont interdit les importations en provenance de 43 entreprises chinoises supplémentaires en raison d’allégations de violations des droits des Ouïghours et d’autres groupes minoritaires, ciblant des entreprises présentes dans des chaînes d’approvisionnement allant de l’électronique à l’agroalimentaire en passant par les métaux, selon un communiqué du gouvernement.

Ces entreprises ont été ajoutées à la « liste des entités » de la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), ce qui crée une présomption selon laquelle les marchandises fabriquées en tout ou en partie par les entités répertoriées sont issues du travail forcé et ne peuvent entrer aux États-Unis, à moins que les importateurs ne puissent prouver le contraire.

Pékin a régulièrement rejeté les accusations de travail forcé et d’autres abus à l’encontre des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang.

L’avispublié par le ministère américain de la Sécurité intérieure marque la première fois que des entreprises sont ajoutées à cette liste sous l’administration Trump. Le nombre d’entités mentionnées passe ainside 144 à 187 , ce qui constitue la plus importante extension en une seule fois depuisla promulgation de la loi créant cette liste en 2021.

LA CHINE ANNONCE QU'ELLE PRENDRA LES "MESURES NÉCESSAIRES"

Samedi, le ministère chinois du Commerce a condamné cette mesure américaine, la qualifiant de sanction unilatérale infondée,qui, selon lui, est intervenue à peine un jour après que les responsables commerciaux des deux pays eurent tenu ce qu’il a décrit comme une visioconférence constructive .

La Chine prendra les "mesures nécessaires" pour protéger ses entreprises, a ajouté le ministère sans donner plus de détails.

Quatre entreprises ont été inscrites sur la liste en raison de ce que le gouvernement américain a qualifié de collaboration avec les autorités du Xinjiang pour recruter, transférer ou accueillir des Ouïghours et d’autres groupes persécutés.

L’avis publié au Federal Register précise que les 41 autres ont été ajoutées parce qu’elles s’approvisionnent en matières premières au Xinjiang ou auprès d’entités liées aux programmes de main-d’œuvre mis en place par le gouvernement dans cette région.

« La mesure prise aujourd’hui par l’administration Trump renforce l’économie américaine face aux produits fabriqués grâce au travail forcé », a déclaré dans un communiqué le député John Moolenaar, président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine.

Vendredi, l’ambassade de Chine à Washington a qualifié ces allégations de « mensonges » et a rappelé que la législation chinoise interdit le travail forcé et que les travailleurs du Xinjiang sont libres de choisir leur profession.

CETTE LISTE COMPREND DES ENTREPRISES AYANT DES LIENS COMMERCIAUX AVEC LES ÉTATS-UNIS

La liste comprend des fournisseurs de matériaux utilisés dans les batteries des véhicules électriques et de stockage d’énergie.

Reuters a contacté dix des entreprises nouvellement répertoriées pour obtenir leurs commentaires, mais aucune n’a répondu en dehors des heures de bureau habituelles.

Those inclused SDIC Xinjiang Lithium Industry, qui produit du carbonate de lithium, et sa société mère, SDIC Xinjiang Luobupo Potash, qui ont été inscrites sur la liste en raison de leur approvisionnement en lithium et en potassium issu de la saumure du lac salé de Lop Nur, au Xinjiang.

Xinjiang Tianhongji Technology, qui fabrique des matériaux pour les batteries au lithium et au sodium-ion, a également été ajoutée à la liste. L’avis américain indique qu’elle s’approvisionne en coke de pétrole, en anthracite et en asphalte provenant du Xinjiang pour fabriquer des matériaux destinés aux batteries.

Hunan Aihua Group 603989.SS , un fabricant chinois de condensateurs électrolytiques en aluminium utilisés dans l'électronique grand public, les équipements industriels, les véhicules et les systèmes d'énergie renouvelable, a été inscrit sur la liste car le gouvernement américain a déclaré qu'il s'approvisionnait en matériaux, notamment en feuilles chimiques, auprès d'un site de production situé au Xinjiang.

Aihua commercialise des condensateurs sous la marque AiSHi et dispose d’un bureau commercial nord-américain à Glen Allen, en Virginie, selon son site web. Ses produits sont également distribués par le distributeur américain de composants électroniques DigiKey.

Chacha Food 002557.SZ , un fabricant de snacks, a également été ajouté à la liste. L'avis américain indique que Chacha exporte des produits, notamment des fruits à coque et des graines grillées, vers près de 50 pays et régions et s'approvisionne en produits agricoles au Xinjiang.

Chacha Food avait précédemment désigné les États-Unis comme son plus grand marché à l’étranger. Dans un rapport de 2019, le quotidien d’État China Daily indiquait que l’entreprise avait lancé des produits dans les magasins Walmart et Costco, principalement à New York et à Los Angeles. Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement si ces accords de distribution étaient toujours en vigueur.

TRANSFORMATEURS, MATÉRIAUX SOLAIRES, ALLIAGES, OR

Les entreprises contactées par Reuters pour obtenir leurs commentaires n’ont pas immédiatement réagi sur leurs comptes de réseaux sociaux à la publication américaine ni aux détails qu’elle contenait.

TBEA Co 600089.SS , qui fabrique des transformateurs et d’autres équipements de transport d’électricité, des produits en aluminium et du polysilicium de haute pureté, un matériau utilisé dans les panneaux solaires.

L’avis américain indique que TBEA s’approvisionne en aluminium et en produits en alliage d’aluminium au Xinjiang. Il mentionne également la filiale de TBEA, Xinjiang Tianchi Energy, précisant que cette entité s’approvisionne en charbon dans la région.

Cette mesure concerne également le groupe Tianshan Aluminum

002532.SZ et sept de ses filiales. Tianshan indique disposer d’une capacité annuelle de production d’aluminium électrolytique de 1,4 million de tonnes et d’une ligne de production d’alumine de 2,5 millions de tonnes.

Shandong Gold Mining 600547.SS , qui possède des actifs ou des projets en Chine, en Argentine, au Ghana et en Namibie, a également été citée, ainsi que certaines de ses filiales, notamment Shandong Gold Smelting.

La notification américaine indique que le groupe s'approvisionne en or au Xinjiang et que l'une de ses filiales détient et exploite la plus grande mine d'or de la région .