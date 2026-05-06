Les États-Unis indiquent que les coûts du kérosène ont bondi de 1,8 milliard de dollars, soit 56 %, en mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des commentaires aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Les principales compagnies aériennes américaines ont dépensé un peu plus de 5 milliards de dollars en kérosène en mars, soit une hausse de 1,8 milliard de dollars, ou 56 %, par rapport à leurs dépenses de février , a indiqué mercredi le ministère américain des Transports.

Le prix du gallon de carburant s'élevait à 3,13 dollars en mars, soit une hausse de 74 cents et de 31% par rapport à février. La consommation de carburant a augmenté de 20 % en mars, a ajouté le ministère américain des Transports.

Depuis le début de la guerre américano-israélienne avec l'Iran , les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ont bouleversé les marchés mondiaux du pétrole. La flambée des prix du kérosène a provoqué la plus grave crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19 .

Les compagnies aériennes ont dépensé 3,88 milliards de dollars en kérosène en mars 2025, un chiffre bien inférieur aux 5,06 milliards de dollars dépensés en mars de cette année.

Les principales compagnies aériennes américaines ont augmenté leurs tarifs et leurs frais de bagages, supprimé certaines liaisons et procédé à d'autres réductions de coûts. Le carburant représente jusqu'à un quart des dépenses d'exploitation des compagnies aériennes.

La compagnie aérienne à très bas prix Spirit Airlines, qui a cessé ses activités samedi, a déclaré cette semaine avoir payé 100 millions de dollars de frais de carburant supplémentaires en mars et avril. Elle a invoqué la flambée des prix du carburant comme raison de l'échec de son plan de restructuration et de sa décision de mettre fin à ses activités.

“Toutes les compagnies aériennes souffrent des prix élevés du carburant”, a déclaré Bob Jordan, directeur général de Southwest Airlines, à Reuters la semaine dernière. “C'est votre travail de développer votre entreprise de manière à être résilient et à pouvoir survivre à ces événements, parce que ces choses arrivent.”

Le mois dernier, les compagnies aériennes à bas prix ont demandé au ministère américain des Transports (USDOT) une aide gouvernementale de 2,5 milliards de dollars pour faire face à la hausse des coûts du carburant, mais le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré qu’il ne pensait pas que cela soit nécessaire « à ce stade ».