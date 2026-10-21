Les États-Unis incitent les raffineurs à produire davantage de diesel face à la flambée des prix, selon des responsables du secteur de l'énergie

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(Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine à Washington au paragraphe 17, mise à jour du titre et des puces, mise à jour du premier paragraphe, ajout du taux de popularité de Trump au paragraphe 4)

* Les raffineries américaines fonctionnent à 95% à 100% de leur capacité, déclare le directeur général de l'API à Reuters

* L'AIE annonce que plus de 20 millions de barils de diesel seront mis sur le marché dès que possible

* Le taux de satisfaction à l'égard de la politique économique du président Trump s'élève à 36% selon le dernier sondage Reuters/Ipsos

par Nathan Crooks et Arathy Somasekhar

Deux hauts responsables du ministère américain de l’Énergie ont déclaré mardi qu’ils collaboraient avec des raffineurs nationaux et étrangers pour augmenter la production de carburant, alors qu’une pénurie de diesel a fait grimper les prix, alimentant le mécontentement des électeurs à l’égard de la Maison Blanche à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records en raison des perturbations liées à la guerre en Iran et aux attaques ukrainiennes contre des raffineries russes. Selon l’association d’automobilistes AAA, le prix moyen du diesel à la pompe s’élevait mardi à environ 6,32 dollars le gallon.

L’administration Trump a pris plusieurs mesures pour tenter de faire baisser les prix des carburants, qui ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre en Iran le 28 février. Elle a notamment assoupli les restrictions sur les exportations russes de diesel, invoqué la loi sur la production de défense pour stimuler la production et autorisé les véhicules utilitaires à rouler au diesel teinté en rouge, habituellement réservé aux engins hors route.

Le diesel est essentiel à l’économie mondiale, puisqu’il alimente une grande partie des transports, de l’agriculture et de l’industrie lourde qui sous-tendent le commerce mondial et l’activité économique. Le coût élevé du carburant a détourné les électeurs de la gestion économique du président américain Donald Trump: selon le dernier sondage d’opinion Reuters/Ipsos , 36% des personnes interrogées approuvent la gestion de Trump sur cette question.

« Nous envisageons de rouvrir toutes les raffineries que nous pouvons », a déclaré le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, à Houston. « Des discussions sont en cours, et c’est un défi de taille. Je ne dis pas que tout cela va se concrétiser. »

DIFFICULTÉ À AUGMENTER LA PRODUCTION AMÉRICAINE

Les raffineries américaines fonctionnent presque à pleine capacité, et compte tenu de la fermeture de plusieurs sites ces dernières années, la marge de manœuvre pour augmenter rapidement la production nationale est limitée, selon les analystes.

Les projets d’extension des raffineries nécessitent d’importants investissements et prennent des mois, voire des années, à mener à bien, selon la complexité des travaux.

M. Wright a indiqué que les États-Unis collaboraient également avec l’Inde pour augmenter la production de raffinage dans ce pays afin d’approvisionner les marchés mondiaux.

Mike Sommers, directeur général de l’American Petroleum Institute, a déclaré à Reuters en marge d’un forum sur l’énergie à Titusville, en Pennsylvanie, que les raffineurs américains fonctionnaient à 95% à 100% de leur capacité. Il a précisé qu’ils reportaient les opérations de maintenance prévues en raison des prix élevés.

« Les raffineurs américains font tout ce qu’ils peuvent », a déclaré M. Sommers. Il a ajouté que le recours à la loi sur la production de défense pour redémarrer des usines à l’arrêt, comme l’administration l’a laissé entendre, nécessiterait d’importants capitaux.

La semaine dernière, le vice-président JD Vance a déclaré que l’administration ferait appel à la loi sur la production de défense pour augmenter la capacité d'une raffinerie du Texas, détenue par Delek US Holdings DK.N .

L’année dernière, Donald Trump a signé une loi prévoyant un financement d’un milliard de dollars au titre de la loi sur la production de défense pour des projets liés à l’énergie jugés essentiels à la sécurité nationale.

M. Wright a déclaré qu’il restait « encore du chemin à parcourir » en matière de raffinage et de loi sur la production de défense mais n’a pas fourni de détails supplémentaires.

M. Sommers a mis l’accent sur la capacité de raffinage inutilisée de la Chine, soulignant que le gouvernement chinois interdisait actuellement les exportations de diesel. Pékin « sera véritablement la clé si nous voulons faire baisser les prix à long terme », a-t-il déclaré.

Un porte-parole del’ambassade de Chine à Washington a déclaré que la clé pour résoudre ce problème réside dans la conclusion d’un cessez-le-feu en Iran. « La Chine est prête à maintenir le dialogue avec toutes les parties afin de préserver ensemble la sécurité énergétique mondiale et d’assurer la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement », a ajouté le porte-parole.

POUSSEE EN FAVEUR DU DIESEL EUROPEEN

Ce mois-ci, Trump a temporairement levé les sanctions sur le diesel russe afin de tenter de faire baisser les prix. Si le diesel russe est acheminé vers les États-Unis, il sera probablement destiné à la Nouvelle-Angleterre, a déclaré M. Wright. Déjà, des cargaisons en provenance de Russie reprennent le chemin de leurs destinations traditionnelles après la suspension des sanctions par les États-Unis, deux pétroliers ayant signalé ces derniers jours qu’ils faisaient route vers la Turquie et le Brésil, a rapporté Reuters mardi.

L’administration Trump a également fait pression sur l’Europe pour qu’elle libère davantage de carburant afin d’équilibrer les marchés mondiaux.

« Nous travaillons avec nos partenaires… pour trouver des moyens nouveaux et innovants d’augmenter le débit » des raffineries, a déclaré Kyle Haustveit, sous-secrétaire au ministère de l’Énergie, lors du Drake Forum à Titusville.

Alors que l’administration Trump a poussé l’Europe à mettre sur le marché 50 millions de barils de diesel, l’accord conclu par les pays industrialisés n’a pas atteint cet objectif. L’Agence internationale de l’énergie (AIE), basée à Paris, a déclaré la semaine dernière qu’elle accélérerait la mise sur le marché des volumes de brut et de produits pétroliers promis en mars, dont plus de 20 millions de barils de diesel, dès que possible.

Fatih Birol, directeur de l’AIE, qui coordonne les mises en circulation de pétrole issues des stocks d’urgence par les pays industrialisés, a déclaré mardi que l’organisation était prête à coordonner davantage de mises en circulation de pétrole par les pays membres si nécessaire.