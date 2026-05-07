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Les États-Unis imposent des sanctions à un conglomérat militaire cubain et à une coentreprise minière
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 21:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les sanctions visent le conglomérat militaire GAESA et la coentreprise Moa Nickel.

* Sherritt International suspend sa participation à la coentreprise cubaine à la suite des sanctions

* Les responsables cubains imputent leurs difficultés économiques aux sanctions américaines et rejettent les appels à une réforme politique

(Ajout de détails, de contexte et d'informations générales tout au long de l'article) par Simon Lewis et Daphne Psaledakis

Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions financières à un vaste conglomérat d'entreprises dirigé par l'armée cubaine et à une coentreprise minière cubano-canadienne, alors que l'administration Trump intensifie la pression sur les dirigeants communistes de l'île en ciblant les sources d'investissement étranger.

Après le raid militaire visant à capturer le dirigeant du Venezuela, allié de longue date de Cuba, en janvier, le président américain Donald Trump a déclaré

que “Cuba est la prochaine sur la liste” et a bloqué la plupart des livraisons de pétrole vers le pays, aggravant les coupures d'électricité sur l'île.

Trump a signé la semaine dernière un décret élargissant les sanctions américaines contre Cuba, une mesure que le président Miguel Diaz-Canel a qualifiée de “coercitive”.

En vertu de ce décret, le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré que l’administration Trump visait le Grupo de Administracion Empresarial S.A. ( GAESA) ),le conglomérat militaire qui, selon les responsables américains, contrôle au moins 40% de l’économie cubaine, ainsi que sa présidente exécutive, Ania Guillermina Lastres Morera.

Ces mesures visaient également Moa Nickel SA, une coentreprise entre la société torontoise Sherritt International Corp S.TO et la société d'État cubaine spécialisée dans le nickel, qui exploite des gisements de nickel et de cobalt, a déclaré Rubio dans un communiqué, accusant le gouvernement cubain de servir de plateforme aux opérations de renseignement de nations hostiles aux États-Unis.

Sherritt a déclaré jeudi dans un communiqué publié sur son site web qu'elle avait suspendu avec effet immédiat sa participation directe aux activités de la coentreprise à Cuba.

Les États-Unis exigent depuis longtemps que Cuba ouvre son économie d'État, verse des réparations pour les biens expropriés par le gouvernement de l'ancien dirigeant Fidel Castro et organise des élections “libres et équitables”.

Cuba a déclaré que sa forme de gouvernement socialiste n'était pas négociable. De hauts responsables cubains accusent Washington de “ laisser entendre une action militaire ” pour “ libérer ” Cuba , et affirment que les décennies de sanctions américaines contre le gouvernement de l'île sont la cause profonde de ses difficultés économiques et sociales.

Rubio s’est entretenu en début de semaine avec des responsables militaires au Commandement Sud des États-Unis en Floride, qui supervise les opérations américaines dans la région des Caraïbes. Il a été photographiéen train deserrer la main de son commandant, le général Frank Donovan, devant une carte de Cuba.

“Les sanctions d’aujourd’hui démontrent que l’administration Trump ne restera pas les bras croisés alors que le régime communiste cubain menace notre sécurité nationale dans notre hémisphère”, a déclaré Rubio sur X. “Nous continuerons à agir jusqu’à ce que le régime mette en œuvre toutes les réformes politiques et économiques nécessaires.”

Ces sanctions ont été annoncées peu après que Rubio eut eu des entretiens au Vatican avec le pape Léon, qui a fait part de ses inquiétudes concernant la montée des tensions entre les États-Unis et Cuba et a appelé au dialogue.

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