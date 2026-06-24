Les États-Unis font pression sur Meta pour qu'elle accepte des examens d'IA alors que les inquiétudes en matière de sécurité s'intensifient, rapporte le New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 6 à 8)

L'administration Trump fait pression sur Meta

META.O pour que l'entreprise soumette ses modèles d'IA à un examen volontaire, ce qui permettrait au gouvernement d'évaluer leurs capacités et leurs vulnérabilités, a rapporté mardi le New York Times, citant quatre personnes au courant de cette demande confidentielle.

Cette demande a été formulée dans des e-mails adressés au géant des réseaux sociaux, précise l’article, alors que l’administration renforce sa surveillance du secteur de l’IA.

La société mère de Facebook, qui a lancé en avril le modèle d’IA “Muse Spark” , est le seul grand développeur américain de technologies d’IA à ne pas avoir conclu d’accord pour partager volontairement ses modèles avec le gouvernement fédéral à des fins d’examen, selon l’article.

“Nous partageons l’objectif de l’administration de renforcer le leadership américain en matière d’IA de pointe, à la fois robuste et sécurisée. Nous sommes en train d’en régler les détails et espérons signer cet accord prochainement”, a déclaré Meta à Reuters dans une réponse envoyée par e-mail.

Le ministère américain du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Au début du mois, le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de suspendre l’accès à ses modèles d’IA les plus avancés pour les ressortissants étrangers, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale.

OpenAI et Anthropic collaboraient déjà avec le gouvernement américain pour tester des modèles d’IA non encore commercialisés, tandis que Google DeepMind GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O et xAI avaient accepté en mai de fournir au gouvernement un accès anticipé à de nouveaux modèles à des fins d’évaluation en matière de sécurité nationale.

À Washington, les inquiétudes grandissent quant aux risques pour la sécurité nationale que représentent les puissants systèmes d’IA. En s’assurant un accès anticipé aux modèles de pointe, les responsables américains cherchent à identifier les menaces, allant des cyberattaques à l’utilisation abusive à des fins militaires, avant que ces outils ne soient déployés à grande échelle.

Le 2 juin, le président Donald Trump a signé un décret établissant un cadre volontaire permettant aux développeurs d’IA de proposer des “modèles de pointe concernés” au gouvernement américain pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours avant de les mettre à la disposition de partenaires de confiance.