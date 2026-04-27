Les États-Unis font pression sur le Parlement taïwanais pour qu'il adopte un budget de défense « global »

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* Le gouvernement taïwanais a proposé 40 milliards de dollars de dépenses supplémentaires en matière de défense

* “Plus tôt le budget sera adopté, mieux ce sera”, déclare l'ambassadeur de facto des États-Unis

* Le projet de loi sur les dépenses est bloqué au Parlement taïwanais

* Les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taïwan

(Ajout d'un commentaire supplémentaire de l'ambassadeur américain de facto au paragraphe 9; détails sur les discussions budgétaires au Parlement aux paragraphes 13-14)

Le plus haut diplomate américain à Taïwan a exhorté lundi le parlement de l'île, à majorité d'opposition, à adopter un budget de défense « complet », affirmant que les systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile ainsi que les drones revêtent une importance cruciale et sont très demandés à l'échelle mondiale.

Le président taïwanais Lai Ching-te a proposé l'année dernière 40 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour la défense, couvrant non seulement de nouvelles armes américaines mais aussi des armes de fabrication locale comme les drones, affirmant que Taipei devait dissuader plus efficacement la menace chinoise, qui considère l'île comme son propre territoire.

Lai affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de l'avenir de l'île.

Mais les discussions au Parlement visant à faire avancer cette proposition sont au point mort, le principal parti d'opposition, le Kuomintang (KMT), affirmant que s'il soutient les dépenses de défense, il ne signera pas de “chèques en blanc” et souhaite obtenir davantage de détails de la part du gouvernement.

Dans une interview accordée au journal taïwanais China Times, Raymond Greene, ambassadeur de facto des États-Unis à Taipei, a déclaré qu’il était vital pour Taïwan d’adopter un “paquet budgétaire complet”.

“Cela enverrait non seulement un signal crucial à la communauté internationale, mais serait également essentiel pour garantir que Taïwan acquière l'ensemble des capacités de défense qu'il a demandées”, a-t-il déclaré.

Alors que les États-Unis ont déjà annoncé la vente d’armes, notamment le système de lance-roquettes multiples HIMARS fabriqué par Lockheed Martin LMT.N , le budget spécial de défense de Taïwan vise également à acquérir, entre autres, des systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile ainsi que des drones, a ajouté Greene.

“Comme l’ont démontré les champs de bataille du Moyen-Orient et de l’Ukraine, ces systèmes sont non seulement d’une importance cruciale, mais ils font également l’objet d’une demande extrêmement forte à l’échelle mondiale”, a déclaré Greene, qui dirige l’Institut américain à Taïwan, chargé des relations non officielles entre Washington et Taipei.

“Plus tôt la loi sur le budget spécial de défense sera adoptée, mieux ce sera”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement taïwanais a déclaré que tout retard dans l'adoption du budget pourrait faire courir à Taïwan le risque de perdre sa place dans la file d'attente pour la production et la livraison d'armes américaines.

LA MENACE N'EST PAS UNE “PAROLE EN L'AIR”

S'exprimant lundi devant le Parlement, le ministre de la Défense Wellington Koo a déclaré que la menace à laquelle Taïwan était confrontée n'était pas simplement une “parole en l'air”, en évoquant les navires de guerre chinois repérés ces derniers jours au sud-ouest des îles Penghu, dans le détroit de Taïwan.

“C'est une question qui touche à la survie même de notre pays”, a-t-il déclaré, faisant référence à la nécessité d'adopter la loi sur les dépenses de défense.

Les dernières négociations entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition sur le budget se sont achevées lundi sans accord, bien que le député du KMT Hsu Chiao-hsin ait proposé un montant de 800 milliards de NT$ (25,46 milliards de dollars), plus proche des 1 250 milliards de NT$ proposés par le gouvernement.

Les prochaines négociations sont prévues pour le 6 mai.

Les États-Unis sont le principal soutien international et fournisseur d'armes de Taïwan et ont dévoilé en décembre un contrat d'armement de 11 milliards de dollars , le plus important jamais conclu pour Taipei.

La Chine a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de cesser de vendre des armes à Taïwan. (1 dollar = 31,4280 dollars taïwanais)