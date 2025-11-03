Les États-Unis font des heures supplémentaires pour accélérer les livraisons retardées de F-16, selon Taïwan

Taïwan se plaint depuis longtemps des retards des États-Unis en matière d'armement

Taïwan attend 66 nouveaux avions de combat F-16V

Les États-Unis sont le principal fournisseur international d'armes de Taïwan

Les livraisons de HIMARS sont en avance sur le calendrier, selon le ministre taïwanais

Les États-Unis font des heures supplémentaires pour accélérer la production d'avions de chasse F-16V retardés à Taïwan, tandis que des bombes planantes avancées fabriquées aux États-Unis ont également été retardées en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, a déclaré lundi le ministère de la défense de l'île.

Taïwan, qui fait face à une menace militaire croissante de la part de Pékin, s'est plaint de retards répétés pour les armes commandées aux États-Unis, le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine.

Dans un rapport remis aux législateurs, le ministère taïwanais de la défense a déclaré que la livraison des 66 chasseurs F-16V, initialement prévue pour la fin de l'année 2026, avait été repoussée en raison de déplacements et d'interruptions de la chaîne de production.

Pour accélérer la production, les sous-traitants travaillent en deux équipes, couvrant 20 heures par jour, a indiqué le ministère, ajoutant que Taïwan surveillerait les progrès pour s'assurer que les obligations contractuelles sont respectées.

S'exprimant devant le parlement, le ministre de la défense Wellington Koo a déclaré que les États-Unis et Taïwan travaillaient sur les retards et que 50 des avions Lockheed Martin LMT.N étaient déjà sur la ligne de production. Dix d'entre eux devraient subir des essais en vol cette année et être livrés en 2026, a-t-il ajouté.

"Je pense que nous espérons tous que le maximum d'efforts pourra être déployé pour accélérer les livraisons", a-t-il déclaré.

Le ministère a également indiqué que la livraison de 24 torpilles MK-48 et de quatre torpilles factices, achetées pour 5,46 milliards de dollars taïwanais (178,47 millions de dollars) et initialement prévues pour 2026, avait été reportée à une date comprise entre 2026 et 2028, également en raison de perturbations sur la chaîne de production.

Lockheed, qui fabrique également les torpilles, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, pas plus que le Pentagone.

BOMBES PLANANTES RETARDÉES, HIMARS EN AVANCE

Le ministère a signalé des retards dans la livraison d'un autre système d'armes, les bombes planantes AGM-154C Joint Standoff de Raytheon, dont le coût s'élève à 135,97 milliards de dollars taïwanais.

Ces bombes devaient initialement être livrées à la fin de l'année 2026, mais on s'attend maintenant à ce qu'elles soient livrées entre 2027 et 2028 en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, a ajouté le communiqué.

Raytheon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Toutefois, le ministère a déclaré que les livraisons des 29 systèmes de roquettes de précision, les High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), également fabriqués par Lockheed, étaient en avance sur le calendrier.

Les 18 systèmes restant à livrer devraient arriver à Taïwan au cours du quatrième trimestre 2026, alors que les prévisions initiales tablaient sur une arrivée en 2027.

En mai de cette année, Taïwan a testé pour la première fois son nouveau système de roquettes HIMARS , qui a été largement utilisé par l'Ukraine contre la Russie et qui pourrait être déployé pour atteindre des cibles en Chine en cas de guerre avec Taïwan.

(1 $ = 30,5930 dollars taïwanais)