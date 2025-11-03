Les États-Unis font des heures supplémentaires pour accélérer les livraisons retardées de F-16, selon Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis font des heures supplémentaires pour accélérer la production retardée des avions de chasse F-16V destinés à Taïwan, tandis que des bombes planantes avancées fabriquées aux États-Unis ont également été retardées en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, a déclaré lundi le ministère de la défense de l'île.

Taïwan, qui fait face à une menace militaire croissante de la part de Pékin, s'est plaint de retards répétés pour les armes commandées aux États-Unis, le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine.

Dans un rapport remis aux législateurs, le ministère taïwanais de la défense a déclaré que la livraison des 66 chasseurs F-16V, initialement prévue pour la fin de l'année 2026, avait été repoussée en raison de déplacements et d'interruptions de la chaîne de production.

Pour atténuer le retard, les entrepreneurs travaillent en deux équipes de 20 heures par jour pour accélérer la production, a déclaré le ministère, ajoutant que Taïwan continuerait à surveiller les progrès pour s'assurer que les obligations contractuelles sont respectées.

Lockheed Martin LMT.N , qui fabrique les jets, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère a également fait état de retards dans la livraison d'un autre système d'armement, les bombes planantes AGM-154C Joint Standoff de Raytheon RTX.N , dont le coût s'élève à 135,97 milliards de dollars taïwanais (4,44 milliards de dollars).

Elles devaient initialement être livrées à la fin de l'année 2026, mais on s'attend maintenant à ce qu'elles soient livrées entre 2027 et 2028 en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, a ajouté le ministère.

Raytheon n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Tous les dossiers d'achats militaires sont strictement contrôlés dans le cadre de diverses réunions entre Taïwan et les États-Unis. Les calendriers de paiement sont ajustés en fonction de l'avancement de la production afin d'éviter les paiements prématurés avant la livraison de l'équipement", a déclaré le ministère taïwanais de la défense. (1 $ = 30,5930 dollars taïwanais)