Les États-Unis finalisent de nouvelles normes moins strictes en matière d'économie de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'administration Trump a finalisé de nouvelles normes de consommation de carburant moins strictes, selon un avis gouvernemental publié lundi, annulant ainsi officiellement une initiative de l'administration Biden visant à obliger les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules plus économes en carburant.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer