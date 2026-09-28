Les États-Unis finalisent de nouvelles normes moins strictes en matière d'économie de carburant

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L'administration Trump a finalisé de nouvelles normes de consommation de carburant moins strictes, selon un avis gouvernemental publié lundi, annulant ainsi officiellement une initiative de l'administration Biden visant à obliger les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules plus économes en carburant.