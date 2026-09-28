Les États-Unis finalisent de nouvelles normes d'économie de carburant moins strictes, favorisant ainsi les véhicules à essence

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(Mises à jour tout au long de l'article avec des détails tirés du règlement définitif, les réactions des constructeurs automobiles et d'une association de défense de l'environnement)

par David Shepardson

Lundi, l’administration Trump a finalisé de nouvelles normes plus souples en matière d’économie de carburant des véhicules , dans le cadre de sa dernière initiative visant à faciliter la commercialisation de véhicules à essence par les constructeurs automobiles et à faire reculer la pression exercée par l’administration Biden pour obliger ces derniers à construire des véhicules plus économes en carburant.

Ces nouvelles normes permettront de réduire le coût des véhicules neufs, mais entraîneront une augmentation de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone pendant des décennies, selon les propres estimations du ministère.

Les automobilistes américains sont confrontés à une forte hausse des prix du carburant depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, fin février.

Le ministère des Transports a déclaré qu’il était en train de finaliser une moyenne pour l’ensemble du parc automobile de 34,9 miles par gallon (14,7 km par litre) d’ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) sous l’ancien président démocrate Joe Biden.

En 2024, l’administration Biden a finalisé des règles visant à inciter les constructeurs automobiles à produire davantage de véhicules électriques afin de répondre à des normes de rendement énergétique de plus en plus strictes. Joe Biden a augmenté les exigences en matière de rendement énergétique des voitures de 8 % par an pour les années-modèles 2024 et 2025, de 10 % pour 2026 et de 2 % par an de 2027 à 2031.

L’Alliance for Automotive Innovation, le groupement professionnel représentant General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford et d’autres grands constructeurs automobiles, a déclaré que le gouvernement « avait pris la bonne décision pour mieux aligner les normes de consommation de carburant sur la loi et les conditions actuelles du marché ».

Le groupe a ajouté que les règles de Biden « imposaient de fait une transition vers les véhicules électriques qui n’était pas en phase avec les réalités du marché et la demande des clients ».

Le Sierra Club, une association de défense de l’environnement, a déclaré qu’il s’opposerait à l’assouplissement des normes de consommation de carburant décidé par le président Donald Trump. « Les Américains ont besoin d’un allègement face aux coûts élevés, mais au lieu de cela, Trump accorde aux constructeurs automobiles un passe-droit en matière de pollution et fait payer la note aux familles — à la pompe et au prix de leur santé », a-t-il déclaré.