Les États-Unis excluent Rosneft Germany des sanctions contre la Russie, selon la ministre allemande de l'économie

Berlin a demandé aux États-Unis de clarifier l'impact des sanctions contre Rosneft

Les actifs allemands de Rosneft sous tutelle de l'État allemand

La raffinerie PCK Schwedt est vitale pour l'approvisionnement en carburant de l'Allemagne

(Ajoute des détails au paragraphe 3) par Holger Hansen

La ministre allemande de l'économie a déclaré à Reuters mardi que le gouvernement américain avaitfourni une assurance écrite que les activités allemandes de la société russe Rosneft seraient exemptées des nouvelles sanctions sur l'énergie parce que les actifs ne sont plus sous le contrôle de la Russie.

La ministre de l'économie, Katherina Reiche,a déclaré que les États-Unis avaient émis une "lettre de confort" hier soir, reconnaissant queles activités de Rosneft en Allemagne avaient étéentièrement séparées de la société mère russe.

L'Allemagne avait cherché à obtenir des éclaircissements de la part de Washington après que l'administration du président Donald Trump a introduit des sanctions interdisant aux banques et aux clients occidentaux de s'engager avec des entreprises russes cotées en bourse.

Berlin avait fait valoir que les raffineries, sous tutelle de l'État allemand depuis 2022, étaient "découplées" du groupe mère, tout en étant essentielles à l'approvisionnement en carburant du pays.

Parmi les actifs figure la raffinerie PCK de Schwedt, l'une des plus importantes d'Allemagne, qui représente plus de 12 % de la capacité de traitement des carburants dans le pays.

PCK Schwedt, dont Rosneft détient 54,17 %, est également un employeur important dans le Brandebourg, une région où le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) bénéficie d'un soutien croissant.