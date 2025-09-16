Les États-Unis évaluent plus de 174 000 voitures Tesla Model Y en raison de rapports de défaillance de la poignée de porte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis a déclaré mardi qu'elle avait ouvert une évaluation préliminaire sur environ 174 290 voitures Tesla TSLA.O Model Y en raison de rapports sur des poignées de porte électroniques devenant inopérantes.