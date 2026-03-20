Les États-Unis et le Japon concentreront leur coopération en matière de terres rares sur un groupe restreint de minéraux dans un premier temps

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(Ajout de détails sur deux transactions potentielles entre entreprises aux paragraphes 8 à 10)

Les États-Unis et le Japon ont publié jeudi un plan d'action pour leurs efforts visant à développer des alternatives à la Chine pour les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et en terres rares, en se concentrant initialement sur des prix planchers pour un groupe sélectionné de minéraux.

Une déclaration conjointe des États-Unis et du Japon, publiée par le bureau du représentant américain au commerce lors de la visite de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à la Maison-Blanche , indique que les deux pays visent à obtenir "des résultats concrets à court terme en vue de garantir la résilience mutuelle des chaînes d'approvisionnement."

Le communiqué indique que les deux pays discuteront de politiques commerciales coordonnées, telles qu'un mécanisme de prix plancher ajusté aux frontières, "en se concentrant dans un premier temps sur un groupe sélectionné de minéraux critiques." Ils n'ont pas précisé quels minéraux seraient considérés en premier lieu pour les prix planchers.

Takaichi et le président américain Donald Trump ont signé un accord-cadre sur les terres rares en octobre 2025 à Tokyo, alors que les deux pays étaient aux prises avec les contrôles des exportations chinoises.

Le plan d'action annoncé jeudi ne mentionne pas la Chine nommément, mais fait référence à la nécessité de corriger les "distorsions résultant de politiques et de pratiques non commerciales omniprésentes (qui) ont rendu les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques des économies orientées vers le marché vulnérables à une myriade de perturbations, y compris la coercition économique."

Les deux parties se consulteront sur la manière dont les prix planchers et d'autres dispositions commerciales peuvent s'intégrer dans un accord plurilatéral d'approvisionnement en minéraux critiques impliquant d'autres pays, selon le communiqué.

Elles s'efforceront également d'identifier, dans chaque pays et ailleurs, des projets spécifiques d'extraction, de traitement et de fabrication de minéraux critiques qui répondent à des pratiques commerciales responsables reconnues au niveau international et qui devraient bénéficier d'un financement prioritaire et d'un soutien politique, ajoute le communiqué.

La société américaine Albemarle ALB.N , premier producteur mondial de lithium, "explore les possibilités" d'investissements japonais ou d'accords d'approvisionnement avec son projet de lithium en cours de construction en Caroline du Nord , selon la déclaration.

Un porte-parole d'Albemarle a déclaré que la société n'avait rien à ajouter.

La société japonaise Mitsubishi Materials 5711.T est en pourparlers avec la société ReElement Technologies, basée dans l'Indiana, en vue d'une participation potentielle au capital ou d'une coentreprise, selon le communiqué. Un représentant de ReElement n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Tokyo et Washington ont également convenu d'échanger des informations sur les normes minières, la coopération technique et la cartographie géologique des gisements potentiels de minéraux critiques. Ils ont également convenu de coordonner la constitution de stocks de minéraux essentiels, de réagir rapidement pour prévenir les ruptures d'approvisionnement et de mener des actions conjointes pour lutter contre la coercition économique, selon la déclaration.