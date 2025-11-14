Les États-Unis et la Corée du Sud dévoilent les détails de l'investissement dans la construction navale et des sous-marins dans le cadre de l'accord commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fiche d'information commune a été publiée deux semaines après le sommet Trump-Lee

Les États-Unis autorisent la Corée du Sud à construire des sous-marins nucléaires

La stabilité monétaire de la Corée du Sud doit être prise en considération

Les États-Unis et la Corée du Sud ont publié vendredi les détails d'un accord commercial qui comprend un investissement coréen de 150 milliards de dollars dans le secteur américain de la construction navale et un montant supplémentaire de 200 milliards de dollars destiné aux secteurs industriels, ont déclaré les deux pays.

Cette annonce conjointe fait suite à une rencontre en octobre entre le président sud-coréen Lee Jae Myung et le président américain Donald Trump, au cours de laquelle ils ont convenu d'un accord qui réduirait les droits d'importation américains sur les produits sud-coréens à 15 %, contre 25 % auparavant.

"Enfin, les négociations entre la Corée du Sud et les États-Unis sur le commerce et la sécurité, qui étaient parmi les plus grandes variables affectant notre économie et notre sécurité, sont (...) conclues", a déclaré Lee Jae Myung vendredi.

"Une bonne concurrence nécessite d'excellents partenaires, et je pense que la décision rationnelle du président Trump a joué un rôle important dans la conclusion d'un accord significatif."

L'annonce vient couronner plus de trois mois de querelles sur les tarifs douaniers de Donald Trump qui ont ciblé des partenaires commerciaux dans le monde entier.

La Corée du Sud a été particulièrement alarmée par la perspective de droits de douane écrasants sur des exportations clés telles que les semi-conducteurs et les automobiles.

Lee Jae Myung, qui a pris ses fonctions il y a cinq mois avec pour mission de sortir le pays du choc de l'imposition ratée de la loi martiale par son prédécesseur, a cherché à remporter une première victoire diplomatique en transformant une menace économique en une occasion de renforcer le statut du pays en matière de commerce et de sécurité.

Dans le cadre de l'accord, Lee Jae Myung a déclaré que la Corée du Sud formerait un nouveau partenariat avec les États-Unis dans les domaines de la construction navale, de l'intelligence artificielle et de l'industrie nucléaire, afin d'aider son allié à "reconstruire des industries cruciales, tout comme les États-Unis ont aidé la Corée du Sud par le passé".

Une fiche d'information publiée par la Maison Blanche indique que les États-Unis ont autorisé la Corée du Sud à construire des sous-marins à propulsion nucléaire et que Washington travaillera en étroite collaboration avec Séoul pour trouver "des moyens de s'approvisionner en combustible".

La Maison Blanche a déclaré que la Corée du Sud investira 350 milliards de dollars aux États-Unis, dont 150 milliards dans le secteur de la construction navale.

STABILITÉ DES CHANGES EN CORÉE DU SUD

Washington a également accepté la demande de la Corée du Sud selon laquelle les 200 milliards de dollars d'investissements en espèces prévus dans le cadre de l' enveloppe de 350 milliards de dollars seraient versés en tranches ne dépassant pas 20 milliards de dollars par an, dans le but de maintenir la stabilité du won.

La fiche d'information précise que les deux pays ont "convenu" que les investissements de la Corée du Sud ne devaient pas "donner lieu à une instabilité du marché".

Si des signes d'instabilité apparaissaient, la Corée du Sud pourrait demander un "ajustement du montant et du calendrier du financement, et les États-Unis, en toute bonne foi, prendront dûment en considération cette demande", a indiqué la fiche d'information.

Les États-Unis réduiront les droits de douane sur les produits sud-coréens, y compris les automobiles, de 25 % à 15 %. Les puces, un autre produit d'exportation important fabriqué par des entreprises telles que Samsung Electronics et SK Hynix, bénéficieront de conditions tarifaires non moins favorables que celles accordées à Taïwan, a déclaré un conseiller présidentiel.

L'accord conclu avec Washington montre que Lee Jae Myung a fait des progrès dans le domaine de la sécurité et de l'énergie en ouvrant la voie à la construction de sous-marins à propulsion nucléaire et en développant ses capacités dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Le conseiller à la sécurité nationale de Lee Jae Myung a déclaré que les deux pays avaient discuté de la question des sous-marins à propulsion nucléaire en partant du principe que les navires seraient construits en Corée du Sud.

Donald Trump avait précédemment déclaré que les sous-marins seraient construits dans un chantier naval coréen à Philadelphie.

Dans le cadre de l'accord, les États-Unis se sont engagés à coopérer pour trouver un moyen pour la Corée du Sud d'enrichir l'uranium et de retraiter le combustible nucléaire usé.

Les analystes ont déclaré qu'il était trop tôt pour dire si la Corée du Sud avait obtenu un meilleur accord que l'Europe et le Japon.

Doo Jin-ho, analyste de sécurité à l'Institut coréen de recherche pour la sécurité nationale, a déclaré que l'acquisition de sous-marins nucléaires ne changeait pas la donne, mais qu'elle était certainement meilleure que n'importe quel autre système d'armement pour renforcer la dissuasion contre la Corée du Nord.

Kim Dong-yup, ancien officier de marine aujourd'hui à l'université de Kyungnam, a déclaré que l'accord sur l'énergie et la sécurité nucléaires signifiait que Séoul devait payer beaucoup plus pour la défense, mais que Lee Jae Myung était confronté à un "choix inévitable".

Washington "soutient le processus qui conduira à (l'enrichissement civil de l'uranium et le retraitement du combustible usé de la Corée du Sud à des fins pacifiques)", indique la déclaration commune.

Un accord commercial a été dévoilé pour la première fois en juillet, lorsque la Corée du Sud a accepté d'investir des centaines de milliards de dollars dans des projets américains en échange d'une réduction des droits de douane.