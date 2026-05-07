Les États-Unis et la Chine envisagent d'entamer des discussions officielles sur l'IA, selon le WSJ

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Washington et Pékin envisagent d'entamer des discussions officielles sur l'intelligence artificielle, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La Maison Blanche et le gouvernement chinois envisagent d'inscrire l'IA à l'ordre du jour d'un sommet qui se tiendra la semaine prochaine à Pékin entre le président Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, a indiqué le Journal.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent dirigera la délégation américaine pour les discussions proposées sur l'IA, tandis que Pékin n'a pas encore désigné son homologue, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Trump a déclaré plus tôt cette semaine qu'il rappellerait à Xi que les États-Unis sont à la pointe de l'intelligence artificielle alors que les deux parties gèrent leurs tensions sur le commerce et la technologie.