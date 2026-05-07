 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis et la Chine envisagent d'entamer des discussions officielles sur l'IA, selon le WSJ
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 02:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Washington et Pékin envisagent d'entamer des discussions officielles sur l'intelligence artificielle, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La Maison Blanche et le gouvernement chinois envisagent d'inscrire l'IA à l'ordre du jour d'un sommet qui se tiendra la semaine prochaine à Pékin entre le président Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, a indiqué le Journal.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent dirigera la délégation américaine pour les discussions proposées sur l'IA, tandis que Pékin n'a pas encore désigné son homologue, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Trump a déclaré plus tôt cette semaine qu'il rappellerait à Xi que les États-Unis sont à la pointe de l'intelligence artificielle alors que les deux parties gèrent leurs tensions sur le commerce et la technologie.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank