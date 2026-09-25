Les Etats-Unis et la Chine doivent explorer de nouvelles voies de coopération entre grandes puissances, dit Xi

Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que la Chine et les Etats-Unis devaient explorer une nouvelle approche permettant aux grandes puissances de s'entendre.
Les deux pays doivent se comporter en grandes puissances responsables, a-t-il déclaré lors d'un dîner d'Etat organisé à la Maison blanche.
Xi Jinping est arrivé mercredi aux Etats-Unis pour une visite d'Etat de trois jours, la première que le président chinois effectue dans ce pays depuis près de trois ans.
(Mei Mei Chu et Claire Fu; version française Camille Raynaud)
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