Les Etats-Unis et la Chine doivent explorer de nouvelles voies de coopération entre grandes puissances, dit Xi

Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que la Chine et les Etats-Unis devaient explorer une nouvelle approche permettant aux grandes puissances de s'entendre.

Les deux pays doivent se comporter en grandes puissances responsables, a-t-il déclaré lors d'un dîner d'Etat organisé à la Maison blanche.

Xi Jinping est arrivé mercredi aux Etats-Unis pour une visite d'Etat de trois jours, la première que le président chinois effectue dans ce pays depuis près de trois ans.

(Mei Mei Chu et Claire Fu; version française Camille Raynaud)