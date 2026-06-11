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Les États-Unis et l'Union européenne approchent de la date butoir concernant les droits de douane de 11,5 milliards de dollars dans le cadre du différend de longue date sur les avions
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Philip Blenkinsop

Les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas encore décidé s'ils allaient maintenir la suspension ou réimposer des droits de douane sur 11,5 milliards de dollars de marchandises dans le cadre d'un différend vieux de plusieurs décennies concernant les subventions à l'industrie aéronautique, alors qu'il ne reste que quelques jours avant l'expiration de leur trêve.

En 2004, les deux parties ont déposé des plaintes parallèles auprès de l'Organisation mondiale du commerce concernant les subventions accordées au constructeur aéronautique américain Boeing BA.N et à son concurrent européen Airbus AIR.PA , s'accusant mutuellement de concurrence déloyale.

En 2019, l'OMC a autorisé les États-Unis à imposer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars de produits européens, tels que le fromage, dans le cadre de l'affaire contre Airbus. Un an plus tard, elle a donné à l'UE le droit de riposter par des contre-mesures sur 4 milliards de dollars d'importations américaines, notamment le tabac et les spiritueux. Le 15 juin 2021, les deux parties ont convenu de suspendre ces droits de douane pour une durée de cinq ans.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré jeudi que des discussions étaient en cours pour prolonger cette suspension.

Les deux parties avaient déclaré en 2021 qu'elles comptaient travailler à un accord global sur les subventions accordées aux grands avions et lutter contre les investissements dans l'aéronautique par des "acteurs non marchands", c'est-à-dire la Chine. Elles avaient alors indiqué qu'elles s'attendaient à ce que le différend soit résolu dans un délai de cinq ans.

Au lieu de cela, les tensions tarifaires se sont intensifiées, l'Union européenne étant désormais soumise à des droits de douane sur la plupart de ses exportations vers les États-Unis, bien que les avions et les pièces d'avion en soient exemptés.

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