Les États-Unis et l'Europe proches de l'approbation des Boeing 737 MAX 7 et MAX 10

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Le principal régulateur aérien européen et un haut responsable américain de l'aviation ont déclaré mercredi qu'ils progressent tous deux bien vers l'homologation de deux nouvelles variantes du Boeing BA.N 737 MAX.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) en est aux dernières étapes de la certification des modèles MAX 7 et MAX 10. Le directeur exécutif de l'AESA, Florian Guillermet, a déclaré lors d'une conférence sur la sécurité que le MAX 10 constituait une priorité absolue pour l'agence.

« Nous progressons très bien dans la finalisation des dernières actions », a déclaré Guillermet. « Je pense qu’il est positif que nous puissions mener cela à bien dans la période à venir, car cela nous permettra de tourner la page et d’aller de l’avant. »