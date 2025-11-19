 Aller au contenu principal
Les États-Unis et l'Arabie saoudite présentent de nouveaux accords commerciaux lors d'un forum sur l'investissement
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Premier voyage de MBS aux États-Unis depuis l'assassinat de Khashoggi en 2018

*

MBS promet de porter les investissements américains à 1 000 milliards de dollars

*

L'événement réunit des dirigeants américains de divers secteurs

(Actualisation: le forum est en cours) par David Shepardson

Des responsables saoudiens et américains ont vanté mercredi des milliards de nouveaux investissements et des liens financiers croissants entre les deux pays, coïncidant avec la

visite du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salmanà Washington.

Les directeurs généraux de Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics et Pfizer participent au Forum d'investissement américano-saoudien au Kennedy Center à Washington, selon le programme de l'événement, ainsi que des cadres supérieurs d'IBM, de Google, la filiale d'Alphabet, de Salesforce, d'Andreessen Horowitz, de Boeing, d'Halliburton, d'Adobe, d'Aramco, de State Street et de Parsons Corp.

"Les accords finalisés hier ouvrent la voie aux entreprises américaines pour qu'elles deviennent des leaders mondiaux (en matière d'innovation, de sécurité et de déploiement", a déclaré Howard Lutnick, secrétaire d'État au commerce.

M. Bin Salman devrait se frotter à de nombreux dirigeants parmi les plus puissants de l'Amérique des affaires plus tard, lors de l 'événement de mercredi, un jour après que le président Donald Trump l'a réintroduit dans le monde officiel de Washington avec un soutien élogieux de la part de la Maison Blanche.

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , et Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , participeront à une discussion sur les progrès de l'IA lors du forum.

Il s'agit du premier voyage de bin Salman aux États-Unis depuis l'assassinat en 2018 du critique saoudien Jamal Khashoggi par des agents saoudiens à Istanbul, qui a provoqué un tollé mondial. Les services de renseignement américains ont conclu que bin Salman avait approuvé la capture ou le meurtre de Khashoggi, un éminent critique.

Le prince héritier a nié avoir ordonné l'opération, mais a reconnu sa responsabilité en tant que dirigeant de facto du royaume. BinSalman est arrivé à Washington prêt à parler du sujet favori de M. Trump, les investissements aux États-Unis. Assis à côté de M. Trump à la Maison Blanche, Bin Salman a promis d'augmenter les investissements de son pays aux États-Unis à 1 000 milliards de dollars, contre une promesse de 600 milliards de dollars faite lors de la visite de M. Trump en Arabie saoudite en mai. Mais il n'a pas donné de détails ni de calendrier.

Il serait difficile pour l'Arabie saoudite de réaliser un investissement de 1 000 milliards de dollars aux États-Unis, étant donné les dépenses importantes qu'elle consacre à une série de projets gigantesques déjà ambitieux dans le pays, notamment des mégapoles futuristes dont le budget a été dépassé et qui ont subi des retards, ainsi que des stades pour la Coupe du monde de football de 2034.

M. Trump assistera au forum sur l'investissement, qui réunira un large éventail d'entreprises, dont beaucoup devraient annoncer des investissements en Arabie saoudite. Le président lui-même pourrait bénéficier de liens commerciaux plus étroits avec l'Arabie saoudite. Lui-même et plusieurs de ses confidents ont conclu des accords commerciaux avec des partenaires saoudiens dans le domaine de l'immobilier et d'autres investissements. Mais mardi, M. Trump a cherché à prendre ses distances par rapport à toute suggestion de conflit d'intérêts. "Je n'ai rien à voir avec les affaires de la famille ", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu'"ils ont fait très peu de choses avec l'Arabie saoudite en fait."

En mai, lors du voyage de quatre jours de M. Trump au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé des milliards de dollars d'investissements dans les deux pays, notamment dans les domaines de la défense et de l'intelligence artificielle.

