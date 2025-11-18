Les États-Unis et l'Arabie saoudite devraient conclure des accords sur la défense, l'énergie nucléaire et l'intelligence artificielle - un haut fonctionnaire de l'administration américaine

Les États-Unis et l'Arabie saoudite devaient annoncer mardi des accords comprenant des ventes de matériel de défense, une coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile et un investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'infrastructure américaine de l'IA, a déclaré un haut responsable de l'administration.

La concrétisation de la promesse d'investissement de 600 milliards de dollars de l'Arabie saoudite devrait également être annoncée lorsque le président Donald Trump accueillera le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la Maison Blanche, a déclaré le responsable américain.