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Les États-Unis estiment que les coûts technologiques diminueront de 20,4 milliards de dollars d'ici 2031 en raison de l'assouplissement des normes d'émissions
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 16:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N verra ses coûts technologiques diminuer de 20,4 milliards de dollars d’ici 2031 grâce à l’adoption, lundi, de nouvelles règles imposant des exigences nettement moins strictes en matière d’économie de carburant pour les véhicules, a indiqué le ministère américain des Transports.

Au total, l'administration Trump estime que les coûts technologiques des constructeurs automobiles diminueront ainsi de 60,6 milliards de dollars d'ici 2031, soit environ 1 289 dollars par véhicule. Les normes de consommation de carburant de 2024 devaient coûter à GM 31,7 milliards de dollars d'ici 2031.

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