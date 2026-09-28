Les États-Unis estiment que les coûts technologiques diminueront de 20,4 milliards de dollars d'ici 2031 en raison de l'assouplissement des normes d'émissions

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General Motors GM.N verra ses coûts technologiques diminuer de 20,4 milliards de dollars d’ici 2031 grâce à l’adoption, lundi, de nouvelles règles imposant des exigences nettement moins strictes en matière d’économie de carburant pour les véhicules, a indiqué le ministère américain des Transports.

Au total, l'administration Trump estime que les coûts technologiques des constructeurs automobiles diminueront ainsi de 60,6 milliards de dollars d'ici 2031, soit environ 1 289 dollars par véhicule. Les normes de consommation de carburant de 2024 devaient coûter à GM 31,7 milliards de dollars d'ici 2031.