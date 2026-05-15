Les États-Unis espèrent conclure un accord agricole avec la Chine après la visite de Trump, a déclaré Greer à Bloomberg News

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Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg TV qu'un accord portant sur des ventes agricoles à la Chine de plusieurs dizaines de milliards de dollars devrait être conclu à la suite de la visite du président américain Donald Trump à Pékin.