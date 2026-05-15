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Les États-Unis espèrent conclure un accord agricole avec la Chine après la visite de Trump, a déclaré Greer à Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 02:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg TV qu'un accord portant sur des ventes agricoles à la Chine de plusieurs dizaines de milliards de dollars devrait être conclu à la suite de la visite du président américain Donald Trump à Pékin.

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