Les États-Unis envisagent de prêter environ un tiers de leur réserve de fioul domestique afin de maîtriser les prix

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* Le ministère de l'Énergie va prêter jusqu'à 315 000 barils au Maine, au Massachusetts et au Connecticut

* Les livraisons devraient être achevées d'ici le 13 novembre

* Le ministère évaluera s'il est nécessaire de procéder à de nouveaux prélèvements sur la réserve, selon une source au sein du ministère

* Selon un analyste, ces prêts ne suffiront probablement pas à faire évoluer les prix

(Ajout d'un commentaire de la sénatrice Collins au paragraphe 9, d'un commentaire d'un analyste sceptique au paragraphe 10 et d'une mention du prix du diesel au paragraphe 11)

par Timothy Gardner

L'administration Trump propose de prêter jusqu'à près d'un tiers de la réserve américaine d'urgence de fioul domestique, qui s'élève à 1 million de barils, a déclaré mercredi le ministère de l'Énergie, dans le but de maîtriser la flambée des prix.

Cette initiative, rapportée en premier lieu par Reuters, fait suite aux appels lancés par des sénateurs des deux partis politiques, qui ont exhorté l’administration à prélever du fioul domestique sur la réserve.

Le fioul de chauffage a une composition similaire à celle du gazole,dont le prix a atteint des niveaux records supérieurs à 6,50 dollars le gallonà la suite des perturbationsau Moyen-Orient causées par la guerre en Iran. L’administration Trump impute également la hausse des prix aux attaques ukrainiennes contre des raffineries en Russie.

L'administration va évaluer s'il est nécessaire de procéder à de nouveaux prélèvements sur la réserve, a déclaré une source au sein du ministère.

Les États-Unis n’ont puisé dans la réserve de fioul domestique du Nord-Est qu’une seule fois depuis que l’ouragan Sandy a frappé la région en 2012. Ce stock d’urgence est entreposé sur des sites situés dans le New Jersey, le Connecticut, le Massachusetts et le Maine.

Environ un tiers des foyers de la Nouvelle-Angleterre utilisent du fioul domestique,dont près de la moitié des foyers du Maine .

La flambée des prix du fioul domestique est devenue un enjeu majeur à l’approche des élections de mi-mandatdu 3 novembre , notamment dans plusieurs courses serrées au Sénat, alors que les républicains, partisans de Trump, tentent de conserver le contrôle des deux chambres du Congrès.

La sénatrice républicaine du Maine, Susan Collins, est confrontée à une campagne de réélection difficile, tandis que le siège vacant au Sénat du New Hampshire fait l’objet d’un duel serré entre le démocrate Chris Pappas et le républicain John Sununu.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré que l’administration était « déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les coûts énergétiques ». Le ministère a indiqué qu’un appel d’offres serait organisé pour l’octroi de prêts destinés tant aux détaillants de carburant qu’aux exploitants de terminaux, afin de permettre l’acheminement du carburant vers les zones confrontées à des pénuries.

Susan Collins a déclaré sur X que cette mesure équivalait à une augmentation de 13 % de l’approvisionnement en Nouvelle-Angleterre et ferait baisser les coûts du fioul domestique dans la région cet hiver.

Les analystes ne se sont pas montrés convaincus. Tom Kloza, conseiller en chef pour l’énergie chez Gulf Oil, a déclaré sur X que cette mesure était "déroutante et probablement sans conséquence" et qu’elle ne devrait avoir aucun impact sur les prix.

Les prix moyens du diesel à la pompe ont oscillé autour de 6,32 dollars le gallon ces derniers jours, après avoir atteint un record de 6,52 dollars le mois dernier, selon l’association d’automobilistes AAA.

Le ministère prêtera jusqu’à 315 000 barils de fioul domestique provenant du Maine, du Massachusetts et du Connecticut, a-t-il précisé. Les livraisons devraient être achevées d’ici le 13 novembre.

Afin de maîtriser les prix du pétrole brut, qui ont augmenté en raison de la guerre en Iran, l’administration a déjà accepté de prêter 172 millions de barils de brut provenant de la Réserve stratégique de pétrole . Les niveaux de cette réserve d’urgence, stockée sur les côtes du Texas et de la Louisiane, sont à leur plus bas niveau depuis 1982 .

L’administration Trump soutient également le projet de gazoduc « Constitution » de la société Williams Companies

WMB.N , qui permettrait d’acheminer du gaz naturel produit en Pennsylvanie pour chauffer les foyers de New York et de la Nouvelle-Angleterre.

Cette semaine, les États-Unis ont débloqué jusqu’à 42 millions de dollars au titre de la loi sur la production de défense (Defense Production Act), datant de la guerre froide, pour les travaux préliminaires du projet « Constitution ». L’État de New York a bloqué le projet pour des raisons environnementales.