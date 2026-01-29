 Aller au contenu principal
Les États-Unis envisagent de faire appel à Robinhood pour les "comptes Trump" destinés aux enfants, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le gouvernement américain envisage de sélectionner la société fintech Robinhood Markets HOOD.O pour aider à superviser les "comptes Trump" qu'il prévoit d'ouvrir pour des millions d'enfants, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet. Robinhood a commencé à se préparer en interne au cas où elle serait choisie pour devenir administrateur du projet, a précisé le rapport, ajoutant que certaines sociétés de courtage, dont Fidelity Investments et Vanguard Group, ne figuraient pas jusqu'à présent sur la liste des candidats envisagés pour le déploiement initial ou n'avaient pas été sollicitées à ce sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Robinhood a refusé de commenter le rapport, tandis que le département du Trésor américain n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters. Le président américain Donald Trump a lancé mercredi ses comptes d'investissement soutenus par le gouvernement pour les nouveau-nés aux États-Unis, dans lesquels le Trésor déclare qu'il déposera 1 000 dollars pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028, avec quelque 25 millions de familles estimées à être éligibles.

Mercredi, M. Trump a exhorté les entreprises américaines à contribuer aux comptes familiaux de leurs employés. En l'absence de contributions supplémentaires, l'administration s'attend à ce que les comptes atteignent une valeur de 5 800 dollars au moment où les nouveau-nés atteindront l'âge de 18 ans. Une sélection devrait être annoncée prochainement, et le département du Trésor a envisagé de sélectionner jusqu'à trois entreprises pour servir d'administrateurs initiaux, a rapporté Bloomberg News.

